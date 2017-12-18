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بنـــوك
لجنة من المركزى والبنوك ومكاتب المحاسبة لتطبيق IFRS 9
الإثنين 18 ديسمبر 2017 05:01 م
البنك المركزى
أخر الأخبار
البنك المركزى
أحمد الدسوقى – سهير محمد – سيد بدر
وافق البنك المركزى المصرى على تشكيل لجنة يترأسها وتضم عدد من البنوك المحلية بالإضافة لكبرى مكاتب المحاسبة بهدف دراسة وضع القواعد القابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الجديد IFRS 9 .
يقدّم المعيار الجديد متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوّط للأدوات المالية المختلفة ومن المفترض أن يكون إلزامياً خلال 2018 ، وجاء استجابة لدروس الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقّق منها. أما المعيار الجديد، فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناء على التوقعات بحدوث تعثّر أو عدم الدفع من جانب المقترض.
توقع نائب المحافظ فى تصريحات على هامش مشاركته – أمس – فى الإحتفالية التى أقامها بنك الكويت الوطنى بمناسبة مرور 10 سنوات على اقتحامه السوق المحلية ، الإنتهاء من وضع دليل لتطبيق المعايير الجديدة خلال الشهور القليلة المقبلة ، يعرض بعدها على البنوك للمناقشة وابداء الملاحظات قبل الشروع فى تطبيقها
أكد التزام البنوك المصرية بتطبيق كافة المعايير الدولية " لا يوجد معيار لا تطبقه البنوك بما فيها بازل 3 ، نحن أكثر تحفظا فيما يخص مبادئ السلامة المالية ومعدلات كفاية رأس المال التى من المتوقع ان تصل الى 10.5 % فى عام 2019 ".
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