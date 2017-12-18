شريف عمر:

علمت "المال" أن شركة استثمارات مالية سعودية مهتمة بالاستثمار العقارى نجحت فى الاستحواذ على 2.5% من رأسمال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عبر شرائها من بنك مصر.

وكانت شركة مدينة نصر قد أعلنت اليوم فى بيان للبورصة بيع بنك مصر 25 مليون سهم من حصته بالشركة، بقيمة 275 مليون حنيه، بسعر 11 جنيه للسهم، لتنخفض مساهمته من 5.97% الى 3.47% من رأسمال مدينة نصر.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة أن شركة فاروس لتداول الاوراق المالية تولت مهام تنفيذ الصفقة فى البورصة، ممثلة عن الطرفين البائع والمشتري، لافتة الى ان الصفقة جاءت فى ظل رغبة البنك فى تقليص حصته بمدينة نصر، وتولت فاروس الترويج للحصة بداخل السوق الخليجية.

وتابعت المصادر - التى فضلت عدم ذكر اسمها - فى تصريحات لـ المال : الشركة السعودية مشكلة من مجموعة من المستثمرين السعوديين، ممن أبدوا اهتماماً لافتاً بالاستثمار فى قطاع العقارات المصرية بعد ارتفاع اسهمهه بالبورصة فى الفترة الاخيرة.

وأشارت المصادر الى ان الشركة السعودية تدخل ضمن هيكل ملكية مدينة نصر لأول مرة، فيما تملك استثمارات أخرى بشركات مقيدة.

ومن المنتظر استفادة فاروس لتداول الاوراق المالية من تنفيذ عملية نقل المكلية لطرفى الصفقة، بما سيرفع من حجم تداولاتها فى البورصة خلال شهر ديسمبر، والذى يشهد ايضاً توليها ادارة طرح 24% من أسهم التوفيق للتأجير التمويلى، بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة فى الترتيب النهائى لشركات السمسرة عن 2017.

وكان أحمد الهيتمي، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، قد قال مؤخراً أن الشركة باعت 1758 وحدة من مشروع "سراي" منذ فتح باب الحجز به في نوفمبر 2016، والذى يقع على مساحة 5.5 مليون متر بالقاهرة الجديدة، وعلى مقربة من العاصمة الإدارة الجديدة.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالى، ارتفاع أرباحها 65.6%، فيما صعدت المبيعات خلال الفترة المذكورة إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل 1.11 مليار جنيه، الفترة المقارنة.

وأعرب الهتميى عن ثقته في قدرة الشركة على تحقيق أهدافها التعاقدية لعام 2017، في ضوء تسجيل تعاقدات بقيمة 3.6 مليار جنيه أول تسعة أشهر، مشيرًا إلى استعداد الشركة لتنمية وزيادة معدل تسليم الوحدات خلال الأشهر الأخيرة من العام.



