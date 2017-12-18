بايونيرز القابضة تخطر البورصة بخططها الشاملة لتنمية شركاتها

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



قالت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية إنها تعكف على تنفيذ خططها فى تنمية شركات المجموعة فى قطاعات العقارات والصناعة والخدمات المالية.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن لديها محفظة استثمارية متنوعة ،حيث يمثل القطاع العقارى 80% من ايراداتها بينما يمثل القطاع الصناعى 12% وصولا إلى 8% لقطاع الخدمات المالية.



ويبلغ عدد الشركات التابعة لبايونيرز القابضة 6 شركات فى القطاع العقارى منها 4 شركات مقيدة بالبورصة وتسعى بايونيرز إلى طرح 40% من رأسمال شركة خامسة هى "شركة رؤية القابضة للاستثمارات " فى النصف الأول من 2018، وتبلغ محفظة الأراضى التى يملكها القطاع العقارى بالشركة 10 مليون متر مربع منها 6 ملايين تحت التنمية وفقا للبيان.



أما بالنسبة لقطاع الصناعة فتستهدف بايونيرز القابضة تصدير نحو 25% من مبيعات شركة الكابلات الكهربائية خلال 2 إلى 3 سنوات المقبلة لتجنب خسائر فروق العملة.



وقالت بايونيرز أنها واجهت صعوبات كثيرة من استحواذها على حصة 11.31% من الكابلات الكهربائية ،وتمثلت هذه الصعوبات فى ارتفاع حجم العمالة بالشركة و البالغ 1500 موظف اضافة إلى تأثرها بضغوط تحرير سعر الصرف المتخذ من الحكومة المصرية، والتي رفعت البنوك بمقتضاه تكلفة التمويل.



وأضافت بايونيرز إن الكابلات الكهربائية كانت بتعاقدات موقعة مع جهات حكومية قبل التعويم،ونفذت خلال النصف الأول من 2017 إضافة إلى تأثرها بزيادة أسعار المواد الخام، خاصة النحاس (المادة الأساسية لإنتاج الكابلات) الأمر الذى أثر على نتاشح الأعمال.



وتتوقع بايونيز تحقيق الكابلات الكهربائية أرباحا خلال العام المقبل، عقب إضافتها لمصنع كابلات كامل، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة التنافسية علما بأن نتائج ذلك قد ظهرت فى القوائم المالية المجمعة لشركة الكابلات عن الربع الثالث لهذا العام، وفق البيان.



وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة الخاصة بالتخارج، قالت بايونيرز إن بعض الخروج من بعض الاستثمارات القائمة مرهون بتوافر عروض مغرية.



وأوضحت بايونيرز أنه في حال التخارج فإن القطاع المقترح للمحفظة الاستثمارية الصناعية هو القطاع الدوائي.



وتابعت الشركة إن استراتيجيته قائمة على تنمية ودعم شركاتها في قطاع الخدمات المالية وفي القطاعين العقاري والصناعي مع استراتجية واضحة في الاحتفاظ بشركات قطاع الخدمات المالية والعقاري، وإن كان هناك تخارج محدود أثناء طرح شركة رؤية القابضة بعد قيدها بالبورصة.



وأشارت الشركة إلى أن إجمالي الأصول المجمعة ارتفع خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2017 إلى 22.06 مليار جنيه، بزيادة 1.83 مليار جنيه عن العام المنتهي في ديسمبر 2016،وهو ما يرجع بشكل أساسى إلى ارتفاع قيمة أعمال مشروعات الاسكان والتعمير بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه عن عام 2016.



ويبلغ رأسمال بايونيرز القابضة 3.6 مليار جنيه، موزعا على 708.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.