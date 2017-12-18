الصناعات الهندسية تؤسس شركة مساهمة لاختبارات الجودة

اتحاد الصناعات المصرية

مبروك: 80 مليون جنيه التكلفة المبدئية لتدشين المعمل الجديد

ديمترى: يقع على 2000 متر.. ونفاضل بين العبور والعاشر من رمضان و6 أكتوبر



أحمد اللاهونى



تعقد غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس، اجتماعًا غدًا الثلاثاء، باتحاد الصناعات، لمناقشة إنشاء شركة مساهمة تتولى تنفيذ معمل اعتماد دولى للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.



وقال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات، إن المعمل سيتم إنشاؤه بمشاركة جميع شركات الصناعات الهندسية العاملة فى السوق بينها: "فريش، يونيفرسال، العربى، السويدى"، ليكون محايدًا وغير مملوك لشركة بعينها.



وأعلنت شركة "فريش إليكتريك" سبتمبر، عن إنشاء معمل معتمد دوليًا لاختبار جودة المنتجات المصرية، ومطابقة أحدث المواصفات العالمية المطلوبة، بالشراكة مع هيئة المواصفات والجودة الصينية، تلتها مجموعة العربى التى أعلنت أيضًا الأسبوع الماضى عن نيتها لإنشاء نفس المعمل.



وأوضح مبروك، أن إعلان الشركتين عن إنشاء معمل الاختبار، دفع غرفة الصناعات الهندسية للتكامل فيما بينها، وتنفيذ المشروع عبر تأسيس شركة مساهمة تضم جميع الكيانات الراغبة فى الانضمام له.



وقدر رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية التكلفة المبدئية لإنشاء المعمل بنحو 80 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تدشينه يستهدف تلبية احتياجات السوق الخارجية بتطبيق أحدث المواصفات العالمية، لإعطاء ميزة تنافسية للمنتج المصرى فى التصدير.



فى السياق نفسه، قال المهندس بهاء ديمترى، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير والتدريب بشركة "فريش إليكتريك"، إن الغرفة ستستعين بخبرة هيئتى المواصفات والجودة الصينية والبريطانية فى إنشاء معمل الاعتماد الجديد.



ولفت إلى أن "الصناعات الهندسية" تفاضل بين المناطق الصناعية بالعبور والعاشر من رمضان و6 أكتوبر لإنشاء المعمل، الذى سيتم تنفيذه على مساحة تتراوح بين 1500 و2000 متر مربع.



يشار إلى أن هيئة المواصفات والجودة الإيطالية "IMQ"، اجتمعت الأسبوع الماضى، ببعض مسئولى وزارة الصناعة ورجال الأعمال لإبداء نيتها فى فتح مكتب دائم لها بالقاهرة، خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما يمثله حجم السوق المصرية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.