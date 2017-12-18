برلماني: أنيسة حسونة أعطت بارقة أمل لكل المرضى

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الكاتبة والنائبة أنيسة حسونة أرسلت برسالة سلام وأمل لجميع المرضي من خلال نقل تجربتها مع مرض السرطان في كتابها "بدون سابق إنذار".



وأكد فؤاد أن ما قامت به النائبة يمثل قوة وتحدي وإصرار علي مواجهة وهزيمة المرض ويعد روشتة علاج لمن يمتلكهم اليأس والاستسلام عند إصابتهم بالمرض.



وأشار إلي أن هذا الحدث يعبر عن عظمة وقوة المرأة المصرية وتمسكها بالحياه ورغبتها الدائمة في إحداث التغيير، وأن تكون قدوة للجميع في طريقة حل مشاكلها بطريقة علمية وحرصها علي نقل تجربتها ليستفيد منها الجميع في أحلك الأوقات.



وأخيرا تمني "فؤاد" الشفاء العاجل للنائبة أنيسة حسونة لإثراء المجتمع المصري بخبراتها السياسية والثقافية والإجتماعية حيث أنها أول أمرأة تنتخب أمينا عاما للمجلس المصري للشؤن الخارجية، بالإضافة إلي أنها شغلت منصب المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، كما تم إختيارها في عام 2014 من قبل مجلة أرابيان بيزنس من ضمن أقوي 100 إمرأة عربية علي مستوي العالم في مجال المجتمع والثقافة