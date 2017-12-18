EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
برلماني: أنيسة حسونة أعطت بارقة أمل لكل المرضى
الإثنين 18 ديسمبر 2017 02:30 م
الانتخابات البرلمانية
أخر الأخبار
الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الكاتبة والنائبة أنيسة حسونة أرسلت برسالة سلام وأمل لجميع المرضي من خلال نقل تجربتها مع مرض السرطان في كتابها "بدون سابق إنذار".
وأكد فؤاد أن ما قامت به النائبة يمثل قوة وتحدي وإصرار علي مواجهة وهزيمة المرض ويعد روشتة علاج لمن يمتلكهم اليأس والاستسلام عند إصابتهم بالمرض.
وأشار إلي أن هذا الحدث يعبر عن عظمة وقوة المرأة المصرية وتمسكها بالحياه ورغبتها الدائمة في إحداث التغيير، وأن تكون قدوة للجميع في طريقة حل مشاكلها بطريقة علمية وحرصها علي نقل تجربتها ليستفيد منها الجميع في أحلك الأوقات.
وأخيرا تمني "فؤاد" الشفاء العاجل للنائبة أنيسة حسونة لإثراء المجتمع المصري بخبراتها السياسية والثقافية والإجتماعية حيث أنها أول أمرأة تنتخب أمينا عاما للمجلس المصري للشؤن الخارجية، بالإضافة إلي أنها شغلت منصب المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، كما تم إختيارها في عام 2014 من قبل مجلة أرابيان بيزنس من ضمن أقوي 100 إمرأة عربية علي مستوي العالم في مجال المجتمع والثقافة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا