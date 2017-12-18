وزيرة الهجرة تنسق لقاء الجاليات القبرصية واليونانية

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج 5

ولاء البري:



تتوجه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، إلى قبرص لتوقيع بروتوكول تنسيقي حول أسبوع الجاليات القبرصية واليونانية، الذي أعلن عنه السيد الرئيس، مشيرة إلى أن أسبوع الجاليات سينطلق من عروس البحر المتوسط وأجمل مدنه التى كان يطلق عليها بوابة بين عالمين، وعاصمة العالم، حيث ستكون هذه الاحتفالية بين الشعوب المتحابة المتآلفة.



وقالت مكرم إن هدف هذا الملتقي هو إحياء عادتنا التى أمتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك وحاضر يحمل الخير والأمل والنجاح وحب الحياة.



وأوضحت أن فاعليات الأسبوع تنقسم لزيارات بين الاسكندرية وشرم الشيخ، بمشاركة مجموعات من اليونانيين القبارصة، الذين لازالوا بمصر أوالذين كانوا يقيمون بمصر وعادوا لليونان وقبرص، ومنهم مجموعة يونانية تعيش في استراليا، أسست نادي اجتماعي أطلقوا عليه اسم نادي السويس ويتحدثون العربية مما يدل علي مدي ارتباطهم بمصر، وقد أبدوا خلال لقاء الوزيرة بهم في استراليا تحمسهم للفكرة وسعادتهم بالعودة لزيارة الأماكن التي شهدت أحلي سنوات عمرهم وفقا لتعبيرهم.



وأكدت مكرم أن الفعاليات التمهيدية انطلقت بالفعل ديسمبر الجاري، بإفتتاح وزارة الآثار لأكبر مكتبة تاريخية يونانية بمقر ديرسانت كاترين بجنوب سيناء ، وبحضور مسئولين من الجانب اليوناني والقبرصي وعدد من الاسر اليونانية والقبرصية التي لاتزال تعيش بمصر.



وجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن من قبرص إنه ‎ في ضوء العلاقات التاريخية بين الشعوب الثلاثة منذ كانت مصر وطناً ثانياً للعديد من القبارصة واليونانيين المقيمين فيها، أن نتفق على عقد أسبوع بعنوان "الجاليات المصرية اليونانية والقبرصية لإحياء الجذور"، يقوم خلاله أصدقاؤنا اليونانيون والقبارصة الذين سبق وأن أقاموا فى مصر بالعودة إليها لمدة أسبوع خلال شهر يناير 2018 وزيارة الأماكن التي كانوا يقيمون به، حيث كانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد أطلقت فكرة اسبوع الجاليات للدول الثلاث برعاية السيد الرئيس على أرض مصر تحت شعار "احياء الجذور"، بحضور تيرانس نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليونانى، وفوتيس فوتيو المفوض الرئاسى للشئون الإنسانية و القبارصة للمغتربين أكتوبر الماضي بالإسكندرية.