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هشتاج اليوم العالمى للغة العربية يتصدر تويتر
الإثنين 18 ديسمبر 2017 02:12 م
هشتاج اليوم العالمى للغة العربية يتصدر تويتر
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هشتاج اليوم العالمى للغة العربية يتصدر تويتر
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج اليوم العالمى للغة العربية موقع تويتر كالوسم الأكثر تداولا فى مصر وبعض الدول العربية احتفالا باليوم العالمى للغة العربية والتى تتخذ اليونسكو 18 من ديسمبر احنفالا سنويا لها.
وبحسب اليونسكو فإن العربية تعتبر من أكثر اللغات انتشارا ويتحدث بها ما يزيد على 422 مليون شخص وتعتبر لغة مهمة فى العديد من الدول الإسلامية غير الناطقة بها.
وتفاعل الكثير من رواد اللغة العربية والمثقفين مع الهاشتاج حيث غرد د.عائض القرنى: تكلم العربية دين والتكلم بها سنة وليس فى العالم أمة واحدة عزيزة الجانب صادقة الانتماء تقدم لغة على لغتها الأصلية.
كما أطلقت صفحة اليونسكو على تويتر وسما للاحتفال بهذ اليوم تحت اسم عبر بالعربى، وذلك لحث المغردين على كتابة تغريداتهم باللغة العربية الفصحى.
تويتر
باريس
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