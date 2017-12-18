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بورصة وشركات
العربية للصناعات الهندسية: تغطية 79.64% من اكتتاب المرحلة الأولى
الإثنين 18 ديسمبر 2017 02:08 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة العربية للصناعات الهندسية عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الاولى فى أسهم زيادة رأس المال المصدر بنسبة 79.64%
وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن عملية الاكتتاب تمت على 5.7 مليون سهم، بقيمة 543.5 مليون جنيه وأسفرت عن تغطيته بنسبة 79.64% بينما بلغت عدد الأسهم الغير مكتتب بها 1.4 مليون سهم تمثل بنسبة 20.36%.
وفتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر للشركة اعتبارا من 15 نوفمبر ولمدة شهر حتى 14 ديسمبر الجارى،و يتم الاكتتاب من خلال البنك المصري الخليجي.
ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 22.68 مليون جنيه، موزعا على 6.05 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 3.75 جنيه للسهم الواحد.
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