غازتك تبدأ التشغيل التجريبى لمحطة تموين السيارات بالغاز بأسيوط

- الشركة تخطط لتدشين محطات في قنا وشرم الشيخ خلال 2018

- تحويل 3600 سيارة للغاز الطبيعي خلال الـ 11 شهرًا



أحمد عوض



تعتزم شركة "غازتك"، قبل نهاية العام الحالى، بدء التشغيل التجريبى لمحطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى محافظة أسيوط، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 15 مليون جنيه.



يأتي ذلك، فى إطار توجيهات السيد المهندس طارق الملا وزير البترول، بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل فى وسائل النقل، توفيراً للدعم المقدم للوقود السائل.



وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها فى أسيوط، وتشتمل على مركز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.



من جهته، أوضح عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، أن محطة أسيوط الجديدة تأتي في إطار إستراتيجية الشركة التي تهدف للتوسع فى نشر استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل بالمحافظات المختلفة، بالتزامن مع تشغيل محطة أسيوط، سيرتفع إجمالي عدد المحطات التابعة - لشركة غازتك إلي 90 محطة على مستوى الجمهورية.



وكشف عن أن "غازتك" تخطط لإنشاء محطات جديدة فى مدن قنا وشرم الشيخ، خلال العام المقبل، مضيفاً أنها تمكنت من تحويل ما يزيد عن 108 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى منذ تأسيس الشركة حتى الآن.



وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير من وزارة البترول لنشر استخدام الغاز الطبيعى لقطاع كبير من جمهور المستهلكين، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وتقليل حجم الإعتماد على أنواع الوقود السائل.



وتمكنت غازتك من تحويل من 3600 سيارة للغاز الطبيعي، خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2017، لتستحوذ على حصة سوقية قدرها 46% من إجمالي عدد المركبات المحولة داخل السوق المصرية.

