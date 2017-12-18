المالية: اليابان تدعم التأمين الصحي بـ 2.9 مليار دولار سنويا

عمرو الجارحي ، وزير المالية

ياسمين فواز:



قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الدراسة الاكتوارية التي أجرتها الحكومة بشأن قانون التأمين الصحى الشامل، تمت بجهد كبير وعمل شاق طوال 15 شهرًا للوصل إلى أفضل السيناريوهات الخاصة بمصادر التمويل ووصلت إلى 31 سيناريو.



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة المادة 40 من قانون التأمين الصحى، ردا على حديث أحد النواب الذي وصف الدراسة الإكتوارية للقانون بأنها تعجيزية، وكبيرة، ولم تتاح الفرصة للنواب للاطلاع عليها، حيث أكد الوزير أن الحكومة قدمت ملخصا لها ولم تتأخر فى تقديم أى معلومة للنواب بشأنها.



وأضاف وزير المالية أنه منذ أيام فى اليابان، عقد مؤتمر دولي بشأن التأمين الصحى، بالعالم، ومصادر تمويله، وسط اهتمام بأهمية الصحة والنهوض بها ودورها فى التنمية المستدامة، وتابع: "نعد قانون التأمين الصحى، والعالم كله ينظر إلى أهميته، وسيكون له مسار إيجابي فى الدولة المصرية، والعالم خصص يوما فى العام للتأمين الصحى واليابان ستعمل على دعمه بـ 2.9 مليار دولار سنويا للنهوض به".



وفيما يتعلق برسوم السيارات والرخص، قال الوزير: "قيمة السيارات أصبحت بمبالغ كبيرة وأقل سيارة فى مصر لا تقل عن 100 ألف جنيه، وبالتالى الرسوم المفروضة تتواكب مع التطورات".



فيما قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، إن الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحي، تتضمن 8000 صفحة واستغرق إعدادها سنوات .



وأضاف أن هدفنا التغطية الصحية الشاملة وتطوير الخدمة و الاستدامة المالية للنظام وتحقيق التوازن بما يحقق الهدف من القانون مع مراعاة ظروف أصحاب المعاش وتحقيق مبدأ الاستمرار، مشيرا إلى إنه بخصوص أصحاب الأعمال فإن صاحب العمل لابد أن يتحمل وفقا للقانون ولو كان غير قادر تتحمل الدولة المسؤولية.