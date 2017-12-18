بنك الكويت الوطنى : السوق المصرية تساهم بثلث أرباح المجموعة

عصام الصقر الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى







محمد سالم



قال عصام الصقر الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى أن السوق المصرية تساهم بنحو ثلث إجمالى أرباح المجموعة من خارج الكويت رغم التحديات التى اكتنفتها منذ اشتعال الأزمة المالية العالمية فى 2008.



أضاف فى كلمته خلال إحتفال المجموعة أمس بمرور 10 سنوات على تواجدها فى مصر عبر الإستحواذ على أسهم بنك الكويت الوطنى – مصر ، أن نجاح الذراع المحلية جاء نتيجة مجموعة من العوامل يأتي في طليعتها السياسات الحصيفة للبنك المركزي المصري، ودعم ومساندة ومشورة الجهات الحكومية المصرية المختصة عموماً ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي على وجه الخصوص. فضلاً عن أن مجموعة بنك الكويت الوطني لم تتخل يوماً عن التزامها الكامل تجاه بنك الكويت الوطني – مصر والسوق المصرية.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية بمصر يتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه، وذلك لاهتمام دولة الكويت بالتواجد في مصر.



وأوضح أن المجموعة لم تتواجد في مصر بمحض الصدفة بل عن قناعة كبيرة بأهمية هذه السوق وحجمها في تحقيق التصور الاستراتيجي للتوسع الإقليمي للمجموعة، التي رأت بكل وضوح أن من الصعب تسجيل نجاح إقليمي كاف بعيداً عن السوق المصرية، التي تمثل ركيزة أساسية ومنطلقاً حيوياً في منطقة الشرق الأوسط.

