جاما سيكيورتى تورد أنظمة تحكم وكاميرات مراقبة لأورانج

أورانج 2

❏ مازن رحيم: 50 مليون جنيه حجم أعمال الشركة بمصر سنوياً



المال ـ خاص



تعتزم شركة جاما سيكيورتى سيستمز لأنظمة الأمن والحماية، الانتهاء من توريد وتركيب أنظمة تحكم بأبواب الدخول والخروج وكاميرات مراقبة للمبنى الرئيسى لشركة أورنج فى سيتى ستارز، والمكون من 15 طابقا خلال يناير المقبل على أقصى تقدير.



قال مازن رحيم، مدير عام الشركة، إن الشركة اقتنصت المشروع فى سبتمبر الماضى، وبدأت فى بناء شبكة أنظمة التحكم وكاميرات المراقبة على غرار أنظمة مماثلة نفذتها فى وقت سابق لدى شركة "فودافون مصر، والتجارى وفا بنك (باركليز سابقًا)، وشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى، والبنك العربى الإفريقى، وشركة مالتى فارما للأدوية، وسيتى بنك، والمعهد البريطانى بالعجوزة، وشركة أمانكو لنقل الأموال".



وأضاف أن الشركة تمتلك فرعين أحدهما فى دبى منذ 2014، بحجم أعمال يصل إلى 10 ملايين دولار والآخر فى قطر وبدأ خلال 2013، ويخدم أسواق الخليج وعلى رأسهم البحرين والكويت، بينما تنفذ الشركة مشروعات فى السوق المصرية بقيمة 50 مليون جنيه سنويًا.



وأشار إلى اعتزام جاما سيكيورتى افتتاح فرع لها فى السعودية قريبا، إضافة إلى التوسع فى دبى لخدمة أسواق الخليج العربى، لافتا إلى مواجهة الشركة العديد من التحديات خلال المرحلة الماضية عقب تحرير سعر الصرف تتمثل فى صعوبة إجراءات الإفراج عن البضائع والمعدات من الموانئ المصرية، والحصول على موافقات جهاز تنظيم الاتصالات، كما قررت الاحتفاظ بعدد الموظفين والفنيين والإداريين نظرًا لثقة الشركة فى عودة الاستقرار وثبات سعر العملة مثلما حدث فى الوقت الحالى.



يُذكر أن جاما سيكيورتى تأسست فى مصر خلال عام 1993، وقطر 2013، ودبى 2014وتعمل فى مجال تنفيذ وصيانة الحلول الأمنية ومنها أنظمة الإنذار ضد السرقة والحرائق، وبوابات الكشف عن المعادن، والبوابات الدوارة، وماكينات الـ xrays، وأنظمة الحضور والانصراف.