برنت

خالد بدر الدين



تراجعت أسعار عقود خام القياس العالمى مزيج برنت بنسبة طفيفة بلغت 0.3 % فقط خلال الأسبوع الماضى لتبلغ عند التسوية 63.23 دولار للبرميل بسبب تهديدات بإضراب فى نيجيريا أكبر مصدر للخام فى أفريقيا بعد الإعلان عن تهديدات من نقابة عمالية فى نيجيريا بالإضراب عن العمل فى وقت لاحق هذا الشهر.



لكن أسعار عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط، قفزت بأكثر من 1.18 % خلال الأسبوع الماضى لتترتفع إلى 57.33 دولار للبرميل لتوقف خط الأنابيب فورتيس الذى ينقل نفط بحر الشمال إلى بريطانيا ومع انخفاض عدد الحفارات النفطية فى أمريكا للمرة الأولى منذ 6 أسابيع.



ذكرت وكالة رويترز، أن شركة إينيوس المشغلة لخط الأنابيب فورتيس أعلنت حالة الطوارئ القصوى فى تسليمات الخام بعد اكتشاف تسربات فى الخط فى منتصف الأسبوع الماضى مما يدل على أن أعمال الإصلاح قد تستغرق عدة أسابيع.



ويتركز تأثير غلق خط الأنابيب على منطقة بحر الشمال، لكنه مهم عالميا لأن إمداداته من الخام جزءًا من المعروض الذى يتحدد على أساسه سعر برنت القياسى، وإذا استمر التوقف لعدة أسابيع يؤدى إلى رفع سعر برنت، بينما يرى متعاملون أن الأسواق تتلقى دعما إضافيا من الجهود التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وروسيا، لكبح الإنتاج من أجل رفع الأسعار.



رغم ارتفاع سعر البترول الأمريكى، واستقرار سعر برنت نسبيا هذا الشهر، إلا أن سعر برنت يقل كثيرا عن أعلى مستوى له منذ يونيو 2015، الذى قفز إلى 65.83 دولار للبرميل، والذى قفز إليه فى وقت سابق خلال الأسبوع الماضى، وكان الخام القياسى قد لامس ذلك المستوى بعد إغلاق خط الأنابيب فورتيس الذى ينقل كميات كبيرة من خام بحر الشمال المستخدم فى تسعير عقود برنت بسبب تشققات.



أعلنت وكالة الطاقة الدولية، أنه من المرجح أن تظهر سوق النفط العالمية فائضا فى النصف الأول من العام المقبل، فى الوقت الذى يبدد فيه تنامى الإمدادات الأمريكية إثر التزام أوبك بالإبقاء على تخفيضاتها الإنتاجية طوال 2018.



خفضت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضى عدد الحفارات النفطية العاملة، للمرة الأولى منذ 6 أسابيع، رغم صعود الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين ونصف، وبدء شركات الحفر فى زيادة خطط الإنفاق للعام الجديد.



أكدت شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة، فى تقريرها الذى يحظى بمتابعة وثيقة، أن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل انخفض بمقدار 4 حفارات إلى 747 حفارا فى الأسبوع المنتهى فى الخامس عشر من ديسمبر الجارى، غير أن إجمالى عدد الحفارات العاملة فى الولايات المتحدة زاد إلى 930 حفارا، بينما بلغ متوسط عدد الحفارات فى الخدمة حتى الآن هذا العام 874 حفارا مقارنة مع 509 حفارات فى 2016 و978 حفارا فى 2015.



أعلن سيزار أبى خليل، وزير الطاقة اللبنانى، عن أن الحكومة تتوقع الحصول على بين 55 و71 % من إيرادات منطقتين بحريتين يخطط اتحاد شركات أجنبية للتنقيب فيهما عن النفط والغاز الطبيعى، كانت الحكومة اللبنانية وافقت على عرض لنيل حقوق التنقيب والإنتاج قدمه كونسورتيوم، يضم توتال الفرنسية، وإينى الإيطالية، ونوفاتك الروسية، وأن الكونسورتيوم يمكنه حفر 5 آبار فى كل منطقة.



وأعاد لبنان إطلاق المزايدة التنافسية على حقوق الاستكشاف والإنتاج فى خمس مناطق بحرية (1 و4 و8 و9 و10) فى يناير الماضى، بعد تأخر استمر 3 أعوام، بسبب حالة الشلل السياسى، وكان كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإينى الإيطالية، ونوفاتك الروسية، قدم العرض الوحيد فى المزايدة من أصل 51 شركة مؤهلة لتقديم العروض، للمنطقتين 4 و9 وأن مرحلة الاستكشاف تستمر 5 أعوام مع إمكانية تمديدها عام إضافى.