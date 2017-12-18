انقطاع المياه 24 ساعة عن هذه المناطق

محطة المياه

المال ــ خاص:



تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه بمناطق( مساكن الضباط بالرماية ـ إسكان الشباب ـ حدائق الاهرام بطريق مصر اسكندرية الصحراوي ـ المريوطية ـ منشية البكاري ـ الثلاث طوابق ـ عزبة جبريل ـ كوم بكار ـ كفرة نصار ـ كفر غطاطي ـ الوفاء والأمل ـ التعاون ـ المنطقة المحصورة بين فيصل والهرم بداية من المطبعة حتى ترعة المنصورية )،



إضافة إلى ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس، وذلك اعتباراً من الساعة 8 من مساء يوم الجمعة الموافق 22/12/2017 وحتى الساعة 8 من مساء اليوم التالي السبت الموافق 23/12/2017، لأعمال ربط ولحام لتحويل خط مياه قطر 800 مم والمغذي لمنطقة فيصل والهرم ومتفرعاتهما.



وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.