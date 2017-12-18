تطوير مصر تدرس الطرح بالبورصة خلال عامين

السعودية للتطوير العمراني

❐ ضخ 2 مليار جنيه فى «مونت جلالة» العام المقبل



المال ـ خاص



كشف العضو المنتدب بشركة تطوير مصر العقارية، أحمد شلبى، عن أن شركته تدرس طرح حصة من أسهمها بالبورصة، مرجحا تنفيذ العملية خلال عامين من الآن.



أضاف شلبى فى تصريح لـ«المال»، أن تأجيل تنفيذ فكرة الطرح بالبورصة خلال الوقت الراهن يعود إلى أن عمر الشركة بالسوق المصرية لا يتعد 3 أعوام، من ثم فإن إيرادات وأرباح مشروعات الشركة العقارية لم تظهر بعد فى قوائمها المالية، التى ترتبط بالتسليم الفعلى للمشروعات.



تابع، أن ربحية «تطوير مصر» تتعاظم بمجرد البدء فى تسليم مشروعاتها، هى «فوكا باى»، و«مونت جلالة»، لافتا إلى أن «تطوير مصر» تكون متوافقة مع قواعد القيد بالبورصة فى 2019.



أوضح أن شركته تعتزم تسليم المرحلة الأولى من مشروع «فوكا باى»، فى 2018، فيما تستهدف تسليم المرحلة الأولى من مشروع «مونت جلالة» فى 2019.



أشار إلى أن شركته تعتزم ضخ 2 مليار جنيه فى مشروع «مونت جلالة»، بجانب استثمارات بمليار جنيه فى مشروع «فوكا داى»، خلال العام المقبل. لفت شلبى، إلى أن شركته نجحت فى تسجيل مبيعات تعاقدية أكبر من الحجم المستهدف، إذ سجلت 4.3 مليار جنيه، مقارنة بـ4 مليار جنيه مستهدفة فى العام الجاري.



لفت إلى أن شركته تمول استثمارات مشروعى مونت جلالة و«فوكا باى» فى 2018، البالغة 3 مليارات جنيه من مواردها الذاتية، بجانب حصيلة المبيعات التعاقدية.



أوضح أن شركته تدرس خيار التمويل البنكى، لتمويل مشروعات الفنادق من «مونت جلالة» و«فوكا باى»، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن إنشاء تلك الفنادق لن يكون فى خطة 2018.