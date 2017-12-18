خبراء يحذرون من أسهم EGX30

egx30

جهاد سالم



أوصى خبراء التحليل الفنى، بالحذر ومراقبة السوق جيدا، قبل اتخاذ أى قرار استثمارى يخص الأسهم المكونة المؤشر الرئيسى EGX3، بعدما فقد معظم مكاسبه خلال جلسة أمس، مرجحين صعود مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، خلال الأسبوع الجارى.



كما رجحوا استهداف EGX30 مستوى المقاومة 14800 نقطة، وصعود EGX70 قرب مستوى 825 نقطة.



وأنهى المؤشر الرئيسى تعاملات الأحد على صعود بنسبة %0.25 مسجلا مستوى 14716 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة %1.7، مغلقا عند 818 نقطة، كما صعد EGX100 الأوسع نطاقا، بنسبة %0.97 مسجلا 1923 نقطة.



بلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.22 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقى 4.4 مليار جنيه، ليسجل 825.19 مليار جنيه، مقابل 820.76 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.



من جانبه قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال، إن ظهور عمليات جنى الأرباح، خلال تعاملات أمس، حالت دون إغلاق EGX30 على مكاسب، بعدما اقترب من مستهدفه عند مستوى 14800 نقطة.



واعتبر أن عمليات جنى الأرباح، أمراً طبيعيا للمستويات الحالية للمؤشر، بعد صعوده المتواصل من مستوى 14275 نقطة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية يجب أن تتسم بالانتقائية فى اختيار الأسهم، وتوقع أداء أفضل خلال الفترة المقبلة للأسهم الراكدة، التى تكون منخفضة المخاطر.



حدد «جمال الدين» مستويات دعم المؤشر الرئيسى عند 14500 نقطة، و14250 نقطة، ومستوى المقاومة الحالى حول 14800 نقطة، التى تعتبر مقاومة متغيرة، وتمثل قناة سعرية صاعدة، حال اجتيازها.



وقال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين، إن مؤشر EGX30 اختتم التعاملات على ارتفاع، ليغلق عند مستوى 14716 نقطة، بعدما تمكن من تحقيق قمة تاريخية جديدة قرب 14774 نقطة، إلا أن ظهور القوى البيعية أفقدته غالبية مكاسبه خلال الجلسة.



وأضاف أنه رغم صعود المؤشر، إلا أن غالبية الأسهم لم تحقق قمماً جديدة، مقارنة بالمستويات السابقة، ما يقلل من فرص استمرار الصعود فى الوقت الراهن، ومن ثم يستمر المؤشر فى استهداف مستوى المقاومة قرب 14800نقطة.



ونصح بمراقبة مستويات المقاومة الرئيسية لأسهم المؤشر الرئيسى، واستخدامها فى جنى الأرباح الجزئى، وانتظار أى تذبذبات سعرية قادمة لإعادة فتح المراكز الشرائية بأسعار أفضل، مع مراقبة الاتجاه العام لأسهم المؤشر، للمساعدة على اتخاذ القرارات الاستثمارية، وشدد على ضرورة الأخذ فى الحسبان أول دعم فرعى للمؤشر قرب مستوى 14620 نقطة، والدعم الرئيسى قرب من 14270 نقطة، للحفاظ على الأرباح حتى نهاية الأسبوع الجارى.



وعلى صعيد EGX70 أشار "نبيل" إلى أنه اختتم أول جلسات الأسبوع الجارى على صعود قوى قرب 818 نقطة، ما يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد على المدى الطويل والمتوسط والقصير، ويستهدف المؤشر فى الوقت الحالى اختبار مستوى المقاومة الرئيسى قرب 825 نقطة.



وأضاف أن EGX70 مرشح لاختبار مستوى المقاومة خلال الجلسات المتبقية من الشهر الحالى، كما يحمل أداء أكثر إيجابية من نظيره الثلاثينى خلال الأسبوع الجارى، لافتا إلى أن أى تراجع يشهده EGX70، يقابله ظهور قوى شرائية قرب مستوى الدعم 805 نقطة، ما يساعده على معاودة الصعود.



وشهدت البورصة المصرية خلال تعاملات أمس، الأحد، سيطرة بيعية من المصريين بقيمة 363.98 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 345.97 مليون جنيه، و18.01 مليون جنيه على الترتيب.



فيما اتجه الأفراد المصريين للبيع بقيمة 80.15 مليون جنيه، وسجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 4.98 مليون، و8.58 مليون جينه على التوالى.



على صعيد تعاملات المؤسسات، سجلت المؤسسات المصرية صافى بيع بقيمة 283.82 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 340.98 مليون جنيه، و9.43 مليون جنيه على التوالى.