الرقابة الصناعية تطالب مصنعي البلاستيك بمراعاة معايير الجودة

مدينة البلاستيك

معتز محمود:



طالبت مصلحة الرقابة الصناعية، أصحاب مصانع البلاستيك الجديدة بمنطقة مرغم الصناعية، بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات والتى تحددها هيئة المواصفات والجودة والتوحيد القياسى.



وأكد مصطفى أنور، مدير إدارة الجودة بالإسكندرية بمصلحة الرقابة الصناعية، وجود تعدد فى المهام والأدوار الموكلة إلى المصلحة، لافتاً إلى أنها تقوم بأعمال التفتيش والرقابة على الجودة والتفتيش على الغلايات والمراجل البخارية وشكاوى ما بعد البيع، واحتساب نسبة الهالك.



وأضاف خلال اجتماعه مع عدد من مصنعى الصناعات البلاستيكية، وبعض أعضاء شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية - أنه من الضرورى لكل منشأة صناعية الاهتمام فى المقام الأول بجودة الإنتاج وتوافر السجل الصناعى ورخص التشغيل.



وتابع :«بعد ذلك يجب أن يكون المُصنع على دراية كاملة بالقرارات الوزارية التى تنطبق على المنتج الذى يقوم بتصنيعه، بما يساعده فى إنتاج منتج بجودة مناسبة ولا يمكن معها ضبط مشكلات أو مخالفات خاصة به».



وشدد على أن معظم المنتجات التى يتم تصنيعها قد صدر لها مواصفة ومقايسة وفقاً للمواصفات المصرية، ويجب أن يتم الإنتاج وفقاً لها.



وأشار إلى أنه فى حالة المخالفة وعدم الالتزام، فإن المصلحة تقوم بتقديم تحذير وتكرره مرة أخرى، قبل أن تقوم بتحرير قضية ضد المخالفين.



ولفت إلى أنه فى حالة تعذر المنتج عن الحصول على المواصفة القياسية للمنتجات التى ينتجها وعدم صدور لها مواصفة مصرية، فعليه التوجه إلى هيئة التوحيد القياسى للحصول على موافقة منها ومواصفة للمنتج.



وأوضح أن الصناعات الغذائية لها جهات تفتيش معينة وكذلك الصناعات الهندسية والخشبية وصناعات الكيماويات.



وقال إنه من الضرورى لأى مصنع يقوم بشراء غلاية الاتصال بمصلحة الرقابة الصناعية حتى تقوم بإجراءات ترخيصها له.



وتساءل البعض من الحاضرين عن وضع المصانع التى تقوم بالتصنيع للغير، أو تقوم بإنتاج منتجات غير خاصة بها وتحمل اسما بخلاف اسم شركاتهم.



وأوضح أنه لابد لأى مصنع يقوم بالتصنيع للغير أن يقوم بتحرير تعاقد يحدد فيه الكميات التى يتم تصنيعها لهذا الغرض.



من جانبه، أكد نادر عبد الهادى، رئيس شعبة البلاستك بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه يجب على المصنعين بالنسبة لعقود التصدير وخاصة تلك الموجهة لأفريقيا إبرام عقد محدد فيه السلع المطلوبة والمواصفات الخاصة بها.



وأضاف أن هذا التعاقد يجب أن يحدد فيه طبيعة المنتج الذى يتم تصنيعه، والذى عادة ما يتم إنتاجه بعلامات مميزة أو بلغة مختلفة.



وشدّد على ضرورة أن يكون المنتج حريص ويسعى لمعرفة المواصفة القياسية الخاصة بالمنتجات التى يصنعها.



وأشار إلى أن صناع البلاستك يمكنهم الاستعانة بخدمات مركز تكنولوجيا البلاستيك بما يفيد المنتج، ويمكن كذلك أن يحصل المُصنع على شهادة بذلك.



وأوضح أنه فى حالة رغبة أى مُنتج أو صاحب مصنع فى تصدير منتج بمواصفات معينة حسب طلبه وعلى مسئوليته، فمن غير المقبول أن يتم ضبط هذا المنتج فى السوق المحلية.



وأشار إلى أنه فى حالة تبقى جزء من هذا الإنتاج، فإن التخلص منه أفضل من ضبط الجهات الرقابية له فى السوق المحلية، لافتاً إلى أنه فى بعض الحالات يبرر صاحب المنشأة وجود هذا المنتج أنه مجرد «باقى إنتاج».



وشدد «أنور» على ضرورة تأكد صاحب المصنع من شخصية مندوب المصلحة عند وصوله للتفتيش على منشأته.



وأضاف أن توجه مندوب مصلحة الرقابة الصناعية للتفتيش على أى منشأة يتم بموعد ويتم باستخراج تصريح مسجل من الإدارة بالإسكندرية والقاهرة ، ويكون معتمدا من إدارة الإسكندرية ومدير عام الشئون الإدارية الفنية بالقاهرة.



ولفت مندوب مصلحة الرقابة الصناعية للتفتيش، إلى أنه يمكن لصاحب المصنع أو المنشأة الاتصال بالإدارة، والتأكد من أن من لديه بالمصنع هو مندوب منها، والتأكد من إثبات شخصيته ووظيفته.



وقال إن مندوبى المصلحة يتفهمون هذا الإجراء نظراً لحدوث بعض حالات النصب على بعض المصانع، وإنهاء الإجراءات مقابل مبالغ مالية طائلة.



وأكد المهندس وسام حنفى، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه لا يوجد مشكلة على إضافة أى منتج جديد على السجل الصناعى للمنشأة، لافتاً إلى أن القانون ينص على إضافتها طالما أنه يبيع هذا المنتج أو يدخل فى تصنيع منتج يقوم بتصنيعه.