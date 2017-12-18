حماية الشواطئ تطرح مناقصة حواجز أمواج قلعة قايتباي

الهيئة العامة لحماية الشواطئ

مها يونس:



فى تحرك عملى لإنقاذ قلعة قايتباى بالإسكندرية، من الانهيار جراء تآكل الصخرة الأم التى أقيمت عليها، تنسق وزارة الموارد المائية والرى، من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مع إدارة الآثار الغارقة بالإسكندرية، استعداداً للبدء فى مشروع حماية وتطوير القلعة من خلال بناء سلسلة حواجز للأمواج للحفاظ عليها.



وأعلنت الهيئة العامة لحماية الشواطئ، عن طرح مناقصة لمشروع حماية القلعة «مرحلة أولى» بتأمين ابتدائى 4.5 مليون جنيه.



وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إن المشروع يستهدف تحقيق الحماية المُستقبيلة للقلعة من أى تأثيرات طبيعية من العوامل الجوية التى تسببت فى إحداث «تكهوفات» بالصخرة الأم أسفل القلعة، مؤكداً أنه مُماثل لمشروع حواجز الأمواج لحماية شواطئ الإسكندرية الذى يُجرى حالياً.



ولفت إلى أن إدارة الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية معنية بالتنسيق مع «الري» خلال تنفيذ المشروع، فى حين أن إدارة الآثار الغارقة من المُقرر أن تُطلع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ على خريطة الآثار الغارقة، لتفادى بناء حواجز الأمواج على مساراتها.



ومن جانبه، تفقد المهندس على كمال، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ قلعة قايتباى، تمهيدا لطرح عملية حماية للقلعة للمحافظة عليها ، باعتبارها من المناطق الحرجة التى تحتاج إلى أعمال الحماية وفقاً لمكانتها التاريخية.



وأكدت الهيئة أن مشروع حماية القلعة من المشروعات ذات الطبيعة الحرجة ، مُعلنة انتهاء عمل المباحث والجسات والدراسات اللازمة لها بالإضافة إلى إنهاء وضع التصميمات والرسومات التنفيذية، تمهيداً لطرحها.



وكان «كمال» إشار إلى أن إنشاء سلسلة الحواجز الغاطسة لحماية شواطئ محافظة الإسكندرية، يأتى ضمن المشروعات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن الاعتمادات المطلوب توفيرها نحو 100 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال حماية لشاطئ المنشية بهدف حماية قلعة قايتباى الأثرية من الانهيار بفعل مياه البحر، مؤكدا وجود تقارير علمية تكشف وصول المياه أسفل القلعة فى الجانب الشمالى والشرقى منها، و أن أمواج البحر تمكنت من سحب الرمال من أسفل القلعة بفعل التيارات البحرية، وهو ما يعرضها للخطر، ومن ثم فإن الهيئة تستهدف تنفيذ أعمال الحماية للحفاظ على القلعة.



وكشف مصدر آثرى مُطلع لـ «المال» عن الكارثة التى تواجه قلعة قايتباى بشأن تآكل الصخرة الأم التى تحملها، والتى من المُمكن أن تُنهى تاريخ قائم بأكمله لأهم قلاع ساحل البحر المتوسط، بسبب احتمالية انهيارها فى أى وقت.



وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن آثرى الإسكندرية دائما ما طالبوا بضرورة ترميم القلعة لحمايتها، من خلال مشروع عاجل يستهدف تلك الصخرة، وذلك تفادياً للانهيار المتوقع، والذى يُهددها بشكل مباشر، موضحاً أن مسئولى القلعة بالإسكندرية قد أجروا عددا من الأبحاث والدراسات على الصخرة الأم التى تحمل القلعة، وتم تشكيل لجنة رئيسية من المعهد القومى للدراسات الجيوفيزيقية.



وتشهد الصخرة الأم بقلعة قايتباى كميات كبيرة من الفجوات والنتوءات والتجاويف التى تغرقها بمياه البحر من ناحية الشمال «الميناء الشرقي»، مما يُهدد بغرق الصخرة التى تحمل القلعة.



جدير بالذكر أن قلعة قايتباى تقع فى نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية، وشيدت فى مكان فنار الإسكندرية القديم، الذى تهدم سنة 702 هجرياً إثر الزلزال المدمر الذى حدث فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

يُشار إلى أن قلعة قايتباى وأسوارها الخارجية قد بنيت على مساحة 17550 مترا مربعا ، وهى عبارة عن مجموعة من الأسوار بنيت لزيادة تحصين القلعة.