نظام تسعير ضريبى مسبق للشركات متعددة الجنسيات

عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

❐ المنير: يدعم جذب الاستثمارات ويضمن أداء حقوق الخزانة العامة



مها أبوودن



انتهت وزارة المالية من إعداد نظام ضريبى مخصص لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات، الذى يطلق عليه «السعر المحايد»، وقال عمرو المنير نائب وزير المالية فى تصريحات لـ«المال»، إن النظام سيصدر قبل نهاية ديسمبر فى شكل دليل، متضمنا آلية تسعير مسبق للمعاملات بين الشركات المرتبطة «المساهمة فى الشركات متعددة الجنسيات وشركات الأوفشور»، لتسهيل المحاسبة الضريبية وضمان أداء حقوق الخزانة العامة.



ويعنى تسعير المعاملات المسبقة بين الشركات المرتبطة، وضع سعر استرشادى لكل معاملة تتم بين الأطراف المرتبطة داخل الشركة الواحدة، ويتم تطبيقه فى المحاسبة الضريبية بكل أفرعها على مستوى العالم.



وأكد المنير أن هذا النظام الخاص بالتسعير المسبق سيكون اختياريا للشركات، وليس إجباريا فى المحاسبة الضريبية معهم، ويمتد هذا التسعير لمدة عام فقط، يمكن تجديده اختياريا.



وأوضح أن أحد أهداف هذا النظام، المساهمة فى جذب الاستثمارات عن طريق تسهيل التعامل الضريبى مع تلك الشركات، والتى تسهم بالقدر الأكبر من الحصيلة الضريبية.



وأشار إلى أن تسعير المعاملات المسبق هو إحدى الآليات الدولية المعروفة، والمطبقة فى كل الأنظمة المتطورة التى تهدف إلى الحصول على نصيبها العادل من الضرائب الدولية.



وأشار إلى أن هذا النظام سيعمل على تحسين تصنيف مصر فى التقارير الدولية الخاصة بمؤشرات الأداء، فضلا عن ضمان الحصول على نصيبها العادل من الضريبة بطريقة أمنة ودون خلافات.



وكانت «المالية» قد أصدرت فى 2010، دليلا إرشاديا بتسعير المعاملات الدولية، يتيح الفرصة أمام الشركات متعددة الجنسيات، لاختيار طريقة السعر المحايد المناسبة للتحاسب الضريبى معها، وهو ما يسمح بتحصيل الضريبة من الشركات التى كانت تتلاعب من أجل تجنب سداد الضريبة داخل مصر من خلال تحويل أرباحها المتحققة بها إلى أحد فروعها من الأشخاص المرتبطة فى إحدى الدول، الأقل فى سعر الضريبة، مما يحرم الخزانة العامة من بعض مواردها.