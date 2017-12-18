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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 18 ديسمبر
الإثنين 18 ديسمبر 2017 09:45 ص
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درجات الحرارة
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا، بارد فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية الغربية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.
وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية 21 للعظمى والصغرى 13، ومطروح 12 للصغرى والعظمى 21.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، وحالة الرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، أما حالة الرياح السطحية شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات المتوقعة :
الصغرى العظمى
القاهرة 15 24
وسط الدلتا 14 24
الإسكندرية 13 21
بلطيم 13 21
مطروح 12 21
السلوم 14 20
سيوة 11 22
بورسعيد 16 21
دمياط 14 22
العريش11 23
رفح 10 22
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