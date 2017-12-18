البيت الأبيض: واشنطن ساعدت موسكو على إحباط هجوم إرهابي كبير

وكالات:





قال البيت الأبيض إن معلومات استخباراتية قدمتها واشنطن إلى موسكو قادت إلى إحباط هجوم إرهابي كبير في روسيا.

ولفت البيت الأبيض، في بيان الأحد، إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نقلت إلى روسيا تحذيرا من مخطط إرهابي كبير في مدينة سان بطرسبرج، مشيرا إلى المعلومات التي قدمتها أمريكا إلى موسكو أدت إلى إحباط كان سيؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وفقا لوكالة «رويترز».