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اقتصاد وأسواق
البيت الأبيض: واشنطن ساعدت موسكو على إحباط هجوم إرهابي كبير
الإثنين 18 ديسمبر 2017 07:16 ص
ترامب وبوتين
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ترامب وبوتين
وكالات:
قال البيت الأبيض إن معلومات استخباراتية قدمتها واشنطن إلى موسكو قادت إلى إحباط هجوم إرهابي كبير في روسيا.
ولفت البيت الأبيض، في بيان الأحد، إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نقلت إلى روسيا تحذيرا من مخطط إرهابي كبير في مدينة سان بطرسبرج، مشيرا إلى المعلومات التي قدمتها أمريكا إلى موسكو أدت إلى إحباط كان سيؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وفقا لوكالة «رويترز».
وذكر بيان البيت الأبيض أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، وشكره على التحذير الذي قدمته أجهزة المخابرات الأمريكية بشأن مخطط إرهابي كبير في مدينة سان بطرسبرغ الروسية«.
دونالد ترامب
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