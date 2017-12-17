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سيـــاســة
انتقادات لاستبعاد مصابي الحروق من التأمين الصحي الجديد
الأحد 17 ديسمبر 2017 10:38 م
البرلمان المصري 2017
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البرلمان المصري 2017
ياسمين فواز
قال النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن قانون التأمين الصحي الجديد الذي أقره مجلس النواب اليوم ينقصه بعض البنود ليكون قانون متكامل يلبي جميع احتياجات المواطنين.
وأوضح "قرطام"، أن القانون لم يشمل مصابي الحروق وإمكانية علاجهم من خلال منظومة التأمين الصحي، علي الرغم أن عدد مصابي الحروق في مصر كبير للغاية، وكان من الضروري أن يشملهم قانون التأمين الصحي الجديد.
وانتقد "قرطام" البند الخاص فى القانون بترك قرار تحديد غير القادرين المستحقين للتأمين الصحي بيد اللجنة المختصة، خاصة أنه لم يتم تحديد تعريف محدد حتى الآن لغير القادرين.
وأوضح "رئيس المحافظين"، أن لفظ الـ10% التي من المفترض أن يدفعها المواطن كمساهمة في قيمة العلاج غير محددة أيضًا ويعتبر لفظ "مطاط" يمكن استغلاله علي النحو الخطأ إذا كانت قيمة العلاج مرتفعه، وفي هذه الحالة سيمثل عبأ إضافي علي المواطنين، مثلا إذا كانت قيمة العلاج 50 ألف في هذه الحالة سيكون علي المريض جمع 5 الاف وهذا مبلغ كبير على الكثير من المواطنين، موضحًا أنه يجب وضع حد أقصي للمبلغ الذي يساهم به المريض دون الارتباط بقيمة العلاج
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