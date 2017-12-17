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الصحة: سيتم ضخ 3 ملايين عبوة من عقار البنسلين
الأحد 17 ديسمبر 2017 10:26 م
عقار البنسلين
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عقار البنسلين
أحمد صبرى
قالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، إن مصانع الأدوية انتهت من تصنيع كميات احتياطية من عقار البنسلين والذى يواجه حاليا نقصا بالسوق يصل لـ 6 شهور .
وأوضحت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc أن هناك 3.3 ملايين عبوة سيتم ضخها فى السوق المصرية بنهاية ديسمبر منها 1.2 مليون عبوة مستوردة ستصل الثلاثاء القادم من الخارج.
وأكدت أن الصيدليات الخاصة ستخصص لها حصة 10 علب من الغد عبر شركات مالتى فارما والمتحدة وابن سينا وفارما اوفر سيز وسيتم فتح الكميات بداية من الأسبوع المقبل
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