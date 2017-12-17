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سيـــاســة
البرلمان: 33% من المصريين من حقهم التأمين الصحي مجانا
الأحد 17 ديسمبر 2017 09:56 م
التأمين الصحي وعلاج المرضى
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التأمين الصحي وعلاج المرضى
أحمد صبرى
قال الدكتور أيمن ابوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إن الجلسة العامة للمجلس وافقت على اقرار مشروع قانون التأمين الصحي
وأوضح فى مداخلة هاتغية له مع برنامج 90دقيقة على قناة المحور أن مشروع التأمين الصحي سيكون عبر الإشتراكات للقادرين وسيكون تحديد غير القادرين عبر لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والمالية وستتكفل بهم الدولة حيث تصل نسبتهم 33% من إجمالى الشعب المصرى
وأكد أن هناك 39 مادة وافق المجلس على تعديلها واصفا إقرار القانون بهدية المجلس للشعب المصرى
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