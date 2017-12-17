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اقتصاد وأسواق
القابضة للأدوية تؤجل جمعيتها العمومية
الأحد 17 ديسمبر 2017 09:19 م
القابضة للأدوية
أخر الأخبار
القابضة للأدوية
أحمد صبرى
قال مصدر بالشركة القابضة للأدوية إن وزير قطاع الأعمال قرر تأجيل الجمعية العمومية للشركة التى كان مقررا عقدها الجمعة المقبلة اسبوعين دون إبداء أسباب .
وأشار فى تصريح خاص للمال إلى أن الجمعية كان مقررا لها مناقشة التجديد من عدمه لرئيس مجلس الإدارة الحالى محمد ونيس ومجلس الإدارة حيث كان الإتجاه لتجديد الثقة
وأكد أن العمومية ستناقش العديد من المشاكل التى تناقشها الشركات التابعة
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