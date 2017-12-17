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عقـــارات
المصرية تخطط لأول مشروع سياحي لها بمرسى مطروح
الأحد 17 ديسمبر 2017 09:03 م
قرية سياحية بمرسى مطروح
أخر الأخبار
قرية سياحية بمرسى مطروح
محمود زكي
قال عمر عبد الهادي مدير تسويق شركة المصرية جروب أن الشركة تخطط لتنفيذ أول مشروع سياحي لها بمدينة مرسى مطروح
وأشار إلى أنه يتم الإعداد إلى التصميمات الخاصة بالمشروع وكذلك إستخراج كافة التراخيص الخاصة بالمشروع حيث أن الشركة لم تحدد الإستثمارات الخاصة بالمشروع حتى الآن.
وأشار إلى نجحت في بيع أكثر من 60% من مشروع بيت المصرية والذي يقع في مدينة السادس من أكتوبر والذي يعد إحدى مشروعات الإسكان القومي والذي يضم حوالي 1300 وحدة إسكان وبمساحة 63 متر مربع إلى 110 متر مربع حيث أن الشركة قدمت العديد من طرق السداد التي تناسب العمميل وذلك بمقدم يصل إلى 35% ومدة قسط تصل إلى 36 شهر
وأضاف مدير التسويق أن الشركة طرحت مول تجاري خاص بالمشروع وذلك بمساحات تتراوح بين 45 متر مربع إلى 135 متر مربع يصلح لجميع الأغراض موضحًا أن المشرروع يقام على مساحة 20 فدان أن أغلب من 80% من مساحة الكمبوند عبارة عن مساحات خضراء بالإضافة إلى قربه من مول مصر أحد أكبر المولات في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الشركة لديها العديد من المشروعات الجديدة التي تستعد لطرحها إذ أن الشركة تستعد لتنفيذ مشروع ايزورا على مساحة 22 فدان وذلك خلال منتصف العام القادم 2018 حيث من المتوقع أن تصل استثمارات المشروع إلى حوالي 700 مليون جنيه موضحًا أن المشروع يقع بمدينة السادس من أكتوبر.
ولفت مدير التسويق أن الشركة تنتظر الإنتهاء من الموافقات وذلك للإستعداد إلى تنفيذ المشروع بحسب الإشتراطات البنائية الموضوع لها مشيرًا إلى أن الشركة حصلت على الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية خلال السنوات الماضية.
وأكد أن القرارات الإقتصادية من التعويم والقيمة المضافة ساهمت في زيادة أسعار الوحدات لجميع الشركات وهو ما زياد من أسعار المتر في المشروعات الخاصة بالشركة ولكن بنسبة ليست بالكبيرة والتي لم تتجاوز 10%.
ولفت إلى أن مجموعة المصرية للتطوير العقاري نفذت العديد من المشروعات خلال الفترة الماضية وذلك بعدد من المناطق منها النزهة الجديدة والمعادي وحدائق أكتوبر ومدينة بدر.
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