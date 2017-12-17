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سيـــاســة
بمشاركة مصرية..بدء اجتماع ثلاثي بتونس لبحث الأزمة الليبية
الأحد 17 ديسمبر 2017 08:49 م
اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر
أخر الأخبار
اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر
متابعات
بدأت مساء اليوم الأحد، فى تونس العاصمة، أعمال الاجتماع التنسيقى الرابع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، والذى يعقد فى إطار متابعة مبادرة التسوية الشاملة فى ليبيا، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط
وسيخصص الاجتماع - الذى تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث المنعقد بالقاهرة فى 15 نوفمبر الماضى - لبحث آخر مستجدات الملف الليبى وآفاق الحل السياسى الشامل، ومتابعة المبادئ التى تم اعتمادها فى إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة فى ليبيا الموقع فى 20 فبراير الماضى، والاجتماعات التى أعقبته فى كل من الجزائر ونيويورك والقاهرة.
كما سيشهد الاجتماع استعراض نتائج الاتصالات التى أجرتها الدول الثلاث مع مختلف الأطراف الليبية منذ اجتماع القاهرة لدفعها نحو حل توافقى للأزمة الليبية، ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى عقب الاجتماع لعرض ما تم التوصل إليه من نتائج.
يذكر أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات تنسيقية بين وزراء خارجية الدول الثلاث عقب إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة فى ليبيا، حيث عقد الاجتماع الأول يومى 5 و6 يونيو الماضى بالجزائر، والثانى فى 21 سبتمبر الماضى بنيويورك على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما عقد الاجتماع الثالث فى القاهرة فى 15 نوفمبر الماضى.
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