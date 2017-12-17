تصديرى الطباعة يناقش الثلاثاء تشكيل هيئة المكتب

غرفة الطباعة

المال - خاص



يعقد المجلس التصديرى لصناعة الطباعة والتغليف، برئاسة نديم إلياس، أول اجتماع مجلس ادارة، الثلاثاء المقبل، لمناقشة تشكيل هيئة المكتب، وفقا لبيان صادر عن اتحاد الصناعات اليوم.



وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قد اصدر قرارا، ديسمبر الحالى، بتشكيل اول مجلس تصديرى لصناعة الطباعة والتغليف، برئاسة نديم ادوار اليا، وعضوية كلا من جورج نوبار، أحمد محمد ابراهيم، أحمد جابر، حسام رفعت، محمد رشاد، خالد عبده، شريف ابراهيم المعلم، هانى سليم عزيز، محمد مصطفى عاشور.



ووجه الوزير فى قراره المجلس، بدراسة مشاكل صادرات القطاع ووضع مقترحات لسبل حلها ورفعها الى جهات الاختصاص، وطرح رؤية المصدرين حول التشريعات والسياسات الحكومية وتقديم ما يلزم لتحديثها.

