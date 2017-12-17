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نقل وملاحة
وزير الطيران يتابع سير تحقيقات سقوط طائرة التدريب
الأحد 17 ديسمبر 2017 07:36 م
سقوط طائرة تدريب في الفيوم
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سقوط طائرة تدريب في الفيوم
دعاء محمود
اجتمع شريف فتحى وزير الطيران المدني فور وصوله من روسيا بكل من المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار إلياس صادق رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والطيار أيمن المقدم رئيس الإدارة المركزية لتحليل الحوادث التابعة لوزارة الطيران المدني، وفق بيان.
وخلال الاجتماع تم استعراض كافة التفاصيل المتاحة و الخاصة بحادث طائرة التدريب من طرازبيتش كرافت – بارون 58 التابعة للاكاديمية المصرية لعلوم الطيران والتي تعرضت لحادث شمال بحيرة قارون الجمعة الماضية.
كما اطلع فتحي على سير التحقيقات الخاصة بالحادث ومدي مطابقتها للمعايير الدولية وتأكد من أن جميع المستندات والتقارير الفنيه الصادره من الأكاديميه وسلطه الطيران المدنى والبيانات الخاصة بصلاحية الطائرة قد تم التحفظ عليها وكذا كشوفات الصيانة التى تمت على الطائرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التقرير الفنى الخاص بالطائرة قبل الإقلاع والذى أثبت صلاحيه الطائره للتشغيل.
وأعرب وزير الطيران عن بالغ الأسي لهذا الحادث الأليم ويتقدم وجميع العاملين بوزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة بخالص التعازي لأسر طاقم الطائرة داعياً المولي عز وجل أن يتغمدهم بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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