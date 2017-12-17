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بورصة وشركات
مكاسب متواضعة لجميع البورصات العربية وسط تعاملات متواضعة
الأحد 17 ديسمبر 2017 07:27 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بنسب ضعيفة وسط تداولات متواضعة بينما أغلقت بورصتا قطر والبحرين أبوابهما بسبب عطلات عامة.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تقدم بحوالى 0.3 % ليزداد إلى 7093 نقطة مع صعود سعر سهم شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للبناء 7.6 % في أنشط تعاملاته منذ يناير الماضى وارتفع سهم شركة أسمنت نجران 4.5 % حيث جاءت أسهم 6 شركات منتجة للأسمنت بين أفضل 10 أسهم أداء في السوق بجانب سهم الخضري.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.3 % ليصل إلى 14717 نقطة بقيادة شركة غاز مصر التي تتولى أعمال الهندسة والصيانة المتعلقة بالغاز الطبيعي والتى قفز سعر سهمها بحوالى 10 % لأنه من المتوقع أن تستفيد الشركة من الأعمال المرتبطة بحقل الغاز المصري العملاق (ظُهر) الذي بدأ فيه الإنتاج التجريبي هذا الشهر.
وكسب مؤشر بورصة الكويت أكثر من 0.4 % ليسجل 6356 نقطة ومؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.2 % ليصعد إلى 4349 نقطة.
كما صعد مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.3 % ليتجاوز 3366 نقطة مع صعود سهمشركة دريك آند سكل للبناء التي تعمل في السعودية بحوالى 1.4 % وكان الأكثر تداولا في البورصة وارتفع أيضا مؤشر بورصة مسقط بنفس النسبة ليستقر عند 5076 نقطة.
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