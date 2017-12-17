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نقل وملاحة
القمح والسولار يتصدران نشاط الموانئ
الأحد 17 ديسمبر 2017 06:23 م
الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية
أخر الأخبار
الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية
محمود محسن
شهدت الموانئ اليوم الأحد، نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، واستقبلت آلاف الأطنان من القمح والسولار.
ووصل وغادر 1710 راكبا بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 459 شاحنة من بينهم سفينة تحمل 6500 طن بوتاجاز، فيما استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والجازولين والسولار بالإضافة إلى شحنة مواشي.
وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.
وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.
ميناء الإسكندرية
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الأحد في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.
وأشار الغندور إلى أن يجري تفريغ السفن "كريستال جلاكسي" و "جيوونت" و "سبايهيرا" المحملة بــ 124 ألف طن قمح قادمة من روسيا، علاوة على تفريغ شحنة مواشي قُدرت بـ 1418 رأس ماشية من علي متن السفينة "بريتاك" قادمة من أوكرانيا .
وأوضح الغندور أن جاري تفريغ السفينة "عبدالرازق" و "اريون" المحملتان بـ 35 ألف طن جازولين قادمتين من السعوديه ورومانيا
ولفت إلى أنه يجري تفريغ العبارات "جراند نارولي" المحملة بــ 600 سيارة ملاكي قادمة من اسبانيا، والعبارة "جراند فيكتوري" المحملة بـ 400 سيارة ملاكي قادمة من السويس، والعبارة "ايرادينيس ليدر" قادمة من اليابان وعلي متنها 400 سيارة، ويجري تفريغ أيضا السفينة "كازدانجا" المحملة بــ 30 ألف طن سولار قادمة من روسيا، والسفينة بيلر باي" المحملة بـ 7 آلاف طن غاز قادمة من روسيا.
وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 111 سفينة، وغادرت 11 سفينة، ووصلت 14 سفينة، وتراكي على الأرصفة 30 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 11 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، وخرجت 60 شاحنة قمح محملة بــ 1800 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون ومائة واربعون طنا منهم 326 ألف طن قمح .
موانئ السويس
وعلى صعيد متصل/ قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.
ميناء سفاجا
كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة 4 سفن وهى عمان والرياض والحرية وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 545 راكب و 202 شاحنة بضائع و 39 سيارة.
فيما شهد الميناء أمس استقبال 4 سفن وهى أمانة والحرية 2 والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 374 راكب و 179 شاحنة بضائع و 7 شاحنات عفش ركاب و 14 سيارة.
ميناء الغردقة
وفي سياق متصل يشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة لابسبس وعلى متنها 24 راكبا من جنسيات مختلفة قادمة من ميناء شرم الشيخ، بينما شهد الميناء أمس مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 60 راكب من مختلف الجنسيات متجهة الى ميناء شرم الشيخ البحرى.
ميناء نويبع
وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 707 راكب وتداول 71 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 251 راكب و 8 برادات وسيارة، بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهم 21 راكب و 14 براد و 6 تريلات.
فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين سينا وايلة، وعلى متنهم 456 راكبا و 5 برادات و 6 تريلات، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 20 براد و 20 تريلا وسيارة.
ميناء دمياط
ومن جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة.
وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأضاف المركز أن غادر الميناء في التاسعه والنصف مساء أمس السبت القطار رقم 2473، وفي الثانية عشر والنصف صباح اليوم الأحد القطار رقم 2468 بحمولة إجمالية 2502 طن قمح، في حين غادر 145 سيارة بحمولة 7331 طن قمح .
وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 134681 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71482 طنا.
ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 1680 طن مولاس، و 8000 طن ملح، و 2000 طن رمل.
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