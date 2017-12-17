تأجيل قضية أكيومن ضد الرقابة المالية إلى الأسبوع المقبل

أكيومن

مصطفى طلعت



أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من شركة أكيومن لإدارة المحافظ للمطالبة بوقف العمل بدراسة القيمة العادلة لسهم غاز مصر، إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري (الأسبوع المقبل)، وذلك لحين الإطلاع على أوراق ومستندات القضية.



واختصمت الدعوة كل من الممثل القانونى لشركة أصول عربية - التى أعدت التقرير - ورئيسى هيئة الرقابة المالية البورصة بصفتيهما، واستندت الدعوى أيضا إلى أن القيمة العادلة للسهم تصل إلى 686 جنيهًا كحد أدنى - من وجهة نظر مقيم الدعوى.



وطالبت دعوى "أكيومن" رئيس البورصة بإلزام شركتى غاز مصر وأصول عربية بإظهار ميزانيات الكيانات التى تساهم فيها غاز مصر، والتى ستظهر أن القيمة العادلة الواردة فى تقرير التقييم متواضعًة للغاية.



وقال مجدي عبدالمعبود محامي أكيومن بالقضية، إن المحكمة قررت تأجيل القضية للإطلاع على صحيفة الدعوى والمستندات التي تثبت التقييم العادل لسهم الشركة، وكذلك لحين حضور مندوب من إدارة التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية للفصل في التقييم.



وأشار محامي أكيومن، في تصريحات خاصة لـ"المال"، إلى حضور ممثلين قانونيين لكل من شركة "أصول" و"الرقابة المالية"، خلال جلسة اليوم، في حين لم يحضر ممثلين لإدارة البورصة وشركة غاز مصر، رغم إخطارهم بالقضية بشكل رسمي.



وأكد أن الممثل القانوني لهيئة الرقابة المالية طلب اليوم مد اجل القضية لحين حضور أحد المختصين في عملية تقييم الأسهم من الهيئة لحضور الجلسة المقبلة، موضحاً أن شركته إستشارت شركة تقييم معتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في إعداد التقييم المذكور بالقضية، لكن تفضل "أكيومن" عدم الإعلان عنها في الوقت الحالي.



ويعود أصل أزمة شركة غاز مصر إلى قيام الهيئة منذ عدة أشهر بإيقاف السهم عدة مرات مع المطالبة بتعيين مستشار مالى مستقل لتحديد قيمة عادلة له، وهو ما تم بالفعل، عبر قيام “أصول عربية” بتقدير القيمة العادلة للسهم عند 175.39 جنيه، وتم اعتماد نتيجة التقييم من جانب هيئة الرقابة المالية، وبعد ذلك تخطى سعر السهم تلك القيمة ليصل الى 207 جنيهات مؤخرًا.



يذكر أن سهم غاز مصر سجل ارتفاعات كبيرة ليصعد من 52 جنيهًا بشهر مارس إلى250 - 280 جنيهًا خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين.



وكانت غاز مصر قد طالبت “الرقابة المالية” بالتحقق من صحة وسلامة العمليات التى تتم على الورقة المالية الخاصة بالشركة، نظرا للاستفسارات المتكررة من مساهميها بشأن الإلغاء المتكرر للعمليات على السهم نتيجة التحرك السعرى الذى شهده فى الفترة الأخيرة.



وتمتلك غاز مصر استثمارات فى كل من كار جاس وبترومنت، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز وصيانكو وبوتاجاسكو وتاون جاس والشركة الإقليمية لنقل تكنولوجيا الغاز والبترول والشركة الإقليمية لنقل تكنولوجيا الغاز والبترول، بالإضافة إلى المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو”.