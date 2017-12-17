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بورصة وشركات
سهم مدينة نصر للتعمير يقتنص ثلث تعاملات البورصة
الأحد 17 ديسمبر 2017 05:51 م
سهم
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سهم
مصطفى طلعت
انتعشت تدولات سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بشكل ملحوظ، خلال جلسة، اليوم الأحد، ليستحوذ على ثلث التداولات الإجمالية للسوق تقريباً.
ومع إغلاق جلسة تداول اليوم، إرتفع السهم بحوالي 3.1%، مسجلا مستوى 10.98 جنيه، بتداولات بلغت 368.5 مليون جنيه، من إجمالي تعاملات السوق البالغة 1.2 مليار جنيه.
ورفع بنك الإستثمار "النعيم"، فيلا ورقة بحثية حديثة، السعر المستهدف للسهم إلى 13.5 جنيه بدلاً من 10.7 جنيه، مع احتمال ارتفاعه 29.8٪، خلال الفترة المقبلة، مع توصية بالشراء.
يذكر أن البورصة أنهت تعاملات اليوم على صعود في المؤشرات، إذ ارتفع المؤشرالرئيسي 0.25%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.70%، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.
ووافقت لجنة شهادات الإيداع البورصة، الأسبوع الماضي، على إدراج شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ضمن قائمة الشركات المسموح لها بتحويل شهادات إيداع أجنبية مقابل الأسهم المحلية.
وحققت "مدينة نصر للإسكان" أرباحاً بلغت 757.1 مليون جنيه، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل أرباح بقيمة 457.34 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.
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