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سيــارات
عرب موتورز تعتزم طرح شنجان نيو ستار 2018 محليًا
الأحد 17 ديسمبر 2017 05:50 م
شنجان نيو ستار 2018
أخر الأخبار
شنجان نيو ستار 2018
خلال الربع اﻷول من العام المقبل
المال - خاص
علمت "المال" أن شركة عرب موتورز - وكيل شنجان، تجري مفاوضات حالية مع الجانب الصيني؛ لطرح سيارات شنجان "نيو ستار" - فئة الفان، و "ستار" - فئة "البيك أب" محليًا خلال العام المقبل.
وتأتي السيارة شنجان نيو ستار - فئة سيارات "الفان" الـ 7 راكب، مزودة بمحرك 1250 سي سي، بقوة 72 حصانا، بعزم أقصى للدوران 119 نيوتن متر، بناقل حركة خماسي السرعات.
ومن جهته، توقع مصطفي عثمان، أحد مسئولي مبيعات "عرب موتورز"، طرح سيارات شنجان "نيو ستار"- فئة الفان، و "ستار"- فئة البيك أب" خلال الربع اﻷول من 2018.
وأكد وائل كامل، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بالشركة - في تصريحات سابقة، أن خطط عرب موتورز - تركز علي طرح ما هو جديد من سيارات الصانع الصيني "شنجان"، بهدف زيادة حجم المبيعات ورفع الحصة السوقية، باﻷضافة إلى خطط الشركة ترتكز أيضا علي تجميع شنجان محليا خلال العام المقبل، من أبرزها "V7".
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