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سيـــاســة
الخارجية تدين الهجوم الإرهابي بمدينة كويتا الباكستانية
الأحد 17 ديسمبر 2017 04:37 م
وزير الخارجية سامح شكرى
أخر الأخبار
وزير الخارجية سامح شكرى
سمر السيد
أدانت وزارة الخارجية -اليوم الأحد- الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في مدينة كويتا الباكستانية، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 44 آخرين.
وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدًا على وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة الإرهاب.
ودعا البيان إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف.
وزارة الخارجية
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