اقتصادية النواب تنتقد عدم تأمين شحنة بطاريات أول محمول مصرى

البرلمان المصري 2017

ياسمين فواز



تقدم النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بسؤال إلى وزيرى النقل والداخلية، بشأن سرقة شحنة بطاريات أول محمول مصرى.



وتساءل النائب: "كيف تتم سرقة شحنة بطاريات مصري، وألا تستطيع الحكومة تأمين الشحنات الواردة إلى مصر؟، وهل سرقة كل الشحنة.. أمر يمر دون حساب؟، وكيف تمت واقعة السرقة من إحدى الموانئ المصرية؟، وهل يقصد بهذه السرقة توجيه ضربة إلى أهم مشروع قومي مصري؟".



وأضاف عبد الحميد، أن المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة شركة سيكو المنتجة لأول هاتف محمول مصري، كشف عن عدم قدرة الشركة على طرح الهاتف المحمول في الأسواق قبل نهاية العام الجاري، عقب سرقة أول شحنة من البطاريات المكونة من 15 ألف بطارية بعد خروج الشحنة من ميناء دمياط فى طريقها للمصنع بمحافظة أسيوط.



وتابع عبد الحميد: "15 ألف بطارية يتم سرقتها فى غفلة من شرطة الموانئ، وفى غفلة من الجهات التأمينية، وفى غفلة من كل الأجهزة الشرطية، هل يقصد بهذه السرقة تعطيل أهم مشروع قومي مصرى أم أنه يرسل رسالة سلبية".



وتساءل: "من كان يعلم بقدوم هذه الشحنة، ثم رتب لسرقتها، وذلك بعد الإعلان مباشرة فى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن مصر ستنتج أول محمول مصري"، مطالبًا بفتح تحقيق موسع فى هذا الخصوص.