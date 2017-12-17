شركة إيطالية تبحث مع وزير النقل عرضها لإنشاء خط المترو الخامس

المترو



محمود محسن



اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد شركة salini impregilo الإيطالية لبحث التعاون المشترك والفرص الاستثمارية في مجالات النقل بمصر وخاصة الخط الخامس للمترو، وحضر اللقاء رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومستشار الوزير للاستثمار ومعاون الوزير للسكة الحديد للمترو.



في بداية الاجتماع أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل على أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظراً للدور الهام لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم.



وأوضح عرفات أن الخط الخامس يبلغ طوله حوالي 24 كم، حيث يمتد من ( مدينة نصر ، هليوبوليس ، السواح ، روض الفرج )، وسيبدأ من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، ثم أسفل طريق النصر حتى يتقاطع مع شارع النزهة حتى شارع نزيه خليفة، ليتقاطع مع الخط الثالث في محطة هارون، ثم أسفل شارع أبو بكر الصديق بمصر الجديدة، ويقطع أسفل شارع جسر السويس ليتقاطع مع ميدان ابن الحكم ويستمر ليتقاطع مع الخط الأول للمترو في محطة حلمية الزيتون، ثم ميدان السواح وشارع أحمد حلمي حتى ميدان الخلفاوي ليتقاطع مع الخط الثاني في محطة الخلفاوي، ثم شارع جسر البحر، مرورا بكوبري الساحل حتى منطقة الساحل نهاية هذا الخط.



ثم استعرض وفد الشركة الإيطالية المشروعات التي قامت بتنفيذها في أوروبا في مجالات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والكباري، وأبدى الجانب الإيطالي رغبته في إعداد الدراسات الخاصة بالخط الخامس للمترو والعمل على توفير التمويل الخاص بتنفيذ هذا الخط، وأوضح عرفات أن هناك عروض أخرى من شركات عالمية خاصة بإعداد دراسات هذا الخط لذا سيتم الإعلان للشركات المهتمة بتفيذ الخط.



الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مرحلتين بالخط الثالث للمترو ومن المتوقع بدء أعمال حفر وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بداية 2018، كما بدأت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق بالاشتراك مع شركة "بومباردييه" الكندية، فى دراسات وتصميمات الخط السادس للمترو الممتد بطول 30 كم من الخصوص حتى المعادى الجديدة منذ منتصف العام الجاري.