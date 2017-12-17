EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
انعقاد الاجتماع الأول لمرصد مشاركة المرأة بمجالس الشركات
الأحد 17 ديسمبر 2017 03:41 م
ﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍلأﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
أخر الأخبار
ﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍلأﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
46.4 % من الشركات المدرجة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة في مجلس الإدارة
المال - خاص
عقد، اليوم الأحد، المجلس الاستشاري لمرصد المرأة في مجالس الإدارات والذي يتضمن الشركات المدرجة في البورصة، في الجامعة الأمريكية، بحضور ممثل عن البورصة المصرية.
يأتي ذلك الإجتماع في إطار حرص إدارة البورصة على تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف نواحي الحياة.
ويعد مرصد المرأة في مجالس إدارات الشركات، نتاج مذكرة التفاهم التي وقعتها البورصة المصرية، مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوليو 2017، لتعزيز دور المرأة في الشركات المدرجة في البورصة.
ويضم المجلس الاستشاري للمرصد كلا من: "هبة الصيرفي، ممثلة عن البورصة، ,خالد بسيوني ممثلا عن البنك المركزي المصري، والدكتور ماجد عثمان ممثلا عن المركز القومي للمرأة، والأستاذة نادين أبو الغيط ممثلة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتورة هدى الصده ممثلة عن منتدى المرأة والذاكرة، والأستاذة دينا المفتي ممثلة عن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة غادة هويدي ممثلة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وبحسب بيانات الشركات خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٧"يوليو _سبتمبر " فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة إلي ٩، ٧٪ مقارنة بنسبة ٨، ٧٪ في عام ٢٠١٤.
وتؤكد إدارة البورصة المصرية التزامها الكامل بدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها شريك رئيسي في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وتأتي مشاركة البورصة في اللجنة الاستشارية لمرصد مشاركة المرأة فى مجالس إدارات الشركات، تأكيدا لجهودها تجاه قضايا الاستدامة، لاسيما التركيز على دعم المساواة ومفهوم التنوع بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات.
ووفق أحدث البيانات، فإن قرابة 46.4% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الإدارة".
ومن جانبه صرح الدكتور نزار بالشيخ، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن اهتمام الكلية بمشاركة المرأة في مجالس الادارات يأتي فى إطار العمل الدؤوب للمساهمة في تطوير حوكمة الشركات.
وأشار بالشيخ، إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين أداء الشركات.
و يعمل مرصد المرأة في مجالس الإدارات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، كمركز نوعي متخصص بالتنسيق مع مرصد المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، لإعداد قاعدة بيانات للمرأة المؤهلة للمشاركة في مجالس الإدارات وكذلك إصدار تقرير سنوي عن تمثيل المرأة في مجالس الإدارات في مصر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا