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بورصة وشركات
العبوات الطبية: سنتخذ إجراءات قانونية ضد المجلس المنعزل
الأحد 17 ديسمبر 2017 03:19 م
شركة العبوات الطبية
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شركة العبوات الطبية
رجب عزالدين
وافق مجلس إدارة شركة العبوات الطبية، بجلسته المنعقدة -11 ديسمبر- على رفع دعاوى قضائية ضد مجلس الإدارة المعزول، بموجب الجمعية العمومية المنعقدة فى 5 ديسمبر 2017.
وفوض المجلس، الإدارة القانونية بالشركة، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ورفع دعاوى المسئولية ضد المجلس المعزول، حسب بيان مرسل للبورصة بنتائج الأعمال.
وقالت الشركة إن مجلس إدراتها لم يصدق على تعيين شريف على أحمد الهلالى، بمنصب العضو المنتدب لأعمال التشغيل والمبيعات، لحين العرض على أقرب عمومية، ولذا فإنه ليس عضو منتدب أو من الداخلين بالشركة حتى تاريخه.
ورفضت محكمة القضاء الإدارى فى 12 ديسمبر، الشق المستعجل فى دعوى مجلس إدارة المنعزل لشركة العبوات الطبية، ضد الهيئة العامة للاستثمار وإحالتها إلى هيئة المفوضين.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة -الأسبوع قبل الماضى- بعدم الاختصاص النوعى فى دعوى مماثلة للمجلس المنعزل ضد الهيئة العامة للاستثمار، ووائل أنور قديس بباوى.
وتتعلق الدعوى بوقف الجمعية العامة العادية التى دعت إليها الهيئة العامة للاستثمار، بطلب من وائل قديس فى 5 ديسمبر الجارى للنظر في عزل مجلس إدارة الشركة.
ويساهم وائل أنور قديس بباوي فى الشركة (15.069%)، ويشعل حسن ميسرة أحمد عشري فاضل منصب رئيس مجلس الإدارة.
وانعقدت العمومية فى موعدها وقررت عزل مجلس الإدارة، وتشكيل مجلس جديد يرأسه حافظ سليمان، أحد المساهمين.
العبوات الطبية
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