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بورصة وشركات
غاز مصر: بدء الإنتاج بحقل ظهر لا يؤثر على قوائمنا المالية
الأحد 17 ديسمبر 2017 03:13 م
شركة غاز مصر
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شركة غاز مصر
رجب عزالدين
قالت شركة غاز مصر إن قوائمها المالية لا تتأثر بكمية الإنتاج بالحقول المختلفة أو الاكتشافات الجديدة، بما فى ذلك الإنتاج الخاص بحقل ظهر بالبحر المتوسط.
جاء ذلك فى بيان ردًا على استفسارات البورصة، بخصوص التأثيرات المتوقعة لبدء عملية إنتاج الغاز من حقل ظهر.
وأكدت الشركة أن نشاطها يتمثل فى تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع، وكافة الأعمال المتربطة أو المتصلة بتلك الأنشطة ولا علاقة لنتائج أعمالها بالانتاج فى الحقول أو الاكتشافات الجديدة.
وأعلن طارق الملا، وزير البترول، أمس السبت، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد، وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل.
وقال الوزير إنه ستتم معالجة الغاز وضخه في الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.
وأضاف فى بيان أن وزارته ستشرع فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فور انتهاء المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تلك المرحلة في نهاية 2019 ليصل الإنتاج باكتمال كافة مراحل المشروع إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.
ويعد حقل ظهر للغاز الذي تم اكتشافه في نهاية أغسطس 2015، هو الأكبر في البحر المتوسط.
وتتوقع شركة إيني الإيطالية - مكتشفة الحقل - أن يحتوى الاكتشاف الجديد على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما يمثل 5.5 مليار برميل من البترول المكافىء.
غاز مصر
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