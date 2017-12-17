الوطنية للتجارة تستكمل عرض شراء إديليس للتأجير التمويلى

البورصة المصرية

رجب عزالدين



وافقت الهيئة العامة للرقابة على نشر شركة الوطنية للتجارة والتنمية "أنتاد"، على إعلان استكمال عرض شرائها للأسهم المتبقية من شركة إديليس للتأجير التمويلى، بنسبة 2.16%، لـ 206 آلاف سهم تقريبًا، بسعر نقدى يبلغ 5.97 جنيه للواحد.



وأضافت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن عرض الشراء سيتم وفقًا لنفس شروط تنفيذ عرض الشراء الإجبارى السابق، وما ورد به من تعهدات.



ووافقت الهيئة فى يونيو الماضى، على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى، المقدم من الشركة الوطنية للتجارة والتنمية "أنتاد"، لشراء حتى 375487 سهمًا، تمثل نسبة 3.92% من أسهم شركة أديليس للتأجير التمويلى "اكتتاب عام" بسعر 5.97 جنيه للواحد.



ونتج عن تنفيذ هذا العرض المشار إليه استجابة 179 ألف سهم تقريبًا من أسهم الشركة، تمثل 1.88% من رأسمال الشركة المستهدفة، وبذلك أصبحت نسبة مساهمة مقدم العرض 2.16% بعد العملية، تمثل 206 آلاف سهم تقريبًا، وفقا لآخر كشف صادر من شركة مصر المقاصة.



وتلزم الهيئة العامة للرقابة المالية مقدم العرض بشراء الأسهم التى لم تستجب للعرض الماثل، خلال ستة أشهر بسعر لا يقل عن السعر المعروض سابقًا، وذلك فى حالة إخطاره برغبة أى مساهم -ممن لم يستجب للعرض السابق -فى بيع أسهمه.



يشار إلى أن شركة أديليس للتأجير التمويلي هى شركة مساهمة مصرية، تأسست في يوليو 2010 كشركة تابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي لتقديم خدمات التأجير التمويلي، طبقًا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.