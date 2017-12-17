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نقل وملاحة
توكتوك يعطل 3 قطارات خط القاهرة أسوان
الأحد 17 ديسمبر 2017 02:31 م
هيئة السكك الحديدية 2
أخر الأخبار
هيئة السكك الحديدية 2
الهيئة: التوكتوك اقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور
محمود محسن
أعلنت هيئة السكك الحديدية ظهر اليوم عن اقتحام توكتوك شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بالكم 653 بين الشنهورية وخزام خط القاهرة السد العالى أثناء مرور قطار رقم 1902 القادم من القاهرة أسوان وفر سائق التوكتوك هاربا مما ادى الى اصطدام القطار بالتوكتوك ولم تحدث أى إصابات.
وأوضحت الهيئة فى بيانها أنه نتيجة اقتحام التوكتوك شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور تسبب في كسر الشبكة الأمامية للجرار نتيجة دخوله تحت عجلات البوجى الامامى للجرار وتم استبداله بجرار آخر وتأخر القطار ساعة ونصف، بالإضافة إلى تأخير عدد 2 قطار بمتوسط 20 دقيقة.
وتناشد هيئة السكك الحديدية قائدى المركبات بعدم اجتياز الخطوط إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
أسوان
السكك الحديدية
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