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سيـــاســة
برلماني يطالب بإصدار قانون مقاطعة المنتجات الأمريكية
الأحد 17 ديسمبر 2017 01:36 م
مؤتمر الأمم المتحدة ببيروت يعتمد توصيات النائب عبد الحميد كمال
أخر الأخبار
مؤتمر الأمم المتحدة ببيروت يعتمد توصيات النائب عبد الحميد كمال
ياسمين فواز
طالب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بإحالة مشروع قانون مقاطعة المنتجات الأمريكية للجنة التشريعية، وسرعة إصداره باعتباره موقفاً عمليًا بعيدًا عن الشجب فى الآونة الأخيرة.
ووجه النائب، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، ظهر اليوم الأحد: "التحية والتقدير لكل برلمانات العالم التى وقفت بجوارنا ومساندة للحق الفلسطيني فى القدس، وكذلك الدول التي تقف بجوار القدس عاصمة عربية وضد التهويد الذي يحدث الآن للأقصي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه يطالب أن يصدر عن المجلس ولجنة الثقافة كتاب أسود ضد موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقتها ضد القدس العربي ولسياستها وإشعال الموقف العربي، وبعدها عن كونها شريك فى عملية السلام أو رعايته لها.
وأكد النائب أنه ضد التطبيع مع الجانب الإسرئيلي المعادي لمصر، والداعم للإرهاب وإثيوبيا ولمصر.
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