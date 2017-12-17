3 قرارات تعلنها «وثاق للتأمين» غدا

وثاق للتأمين و9 شركات إعادة عالمية

❏ فى حضور 9 شركات إعادة تأمين عالمية

❏ زيادة رأس المال إلى 120 مليون جنيه.. و%69 نموا فى مؤشرات 5 شهور

❏ توزيع فائض الاكتتاب التأمينى على المشتركين ❏ تكريم يوسف وقطب وفتحى وعبد الغفار و«أكوب»



كتب- ماهر أبو الفضل :



من المقرر أن تعلن «وثاق» للتأمين التكافلى- مصر، عن ثلاثة قرارات – غدا الإثنين- فى الاحتفال الذى ستقيمه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الشركة.



و قال عادل فطورى، العضو المنتدب لـ«وثاق» إن القرار الأول الذى سيتم الإعلان عنه غدا، مرتبط بزيادة رأس المال المدفوع من 90 إلى 120 مليون جنيه، فى خطوة استباقية تستهدف خدمة التوسعات المستقبلية على المستويين الفنى-عبر التوسع فى الاكتتاب التأمينى- والإدارى- من خلال زيادة شبكة الفروع الجغرافية-.



ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية لـ "وثاق" اجتماعا صباح غد، لاعتماد قرار مجلس إدارة الشركة - برئاسة عنتر جاد - بزيادة رأس المال المدفوع، وآليات تمويله.



فى سياق متصل، ستعلن وثاق فى احتفاليتها مساء غد – حسب فطورى- عن توزيع الفائض التأمينى على المشتركين من حملة الوثائق عن العام المالى الماضى (2016/2017)، فى مؤشر على نجاح الشركة فى اتباع أدوات الاكتتاب السليمة والقدرة على تحقيق أرباح من النشاط الفنى- الاكتتاب التأمينى-.



ومن المعروف أن شركات التأمين لديها قناتان لتحقيق الأرباح أولاها الاكتتاب التأمينى – أى زيادة الأقساط المحصلة، مقارنة بالتعويضات المسددة- ولايتم تحقيق ذلك إلا وفقا لقواعد أبرزها تقدير المخاطر المكتتبة بشكل فنى سليم، والارتباط باتفاقيات إعادة تأمين مع شركات ذات تصنيفات متقدمة.



أما القناة الثانية من تحقيق الأرباح فترتبط بعوائد استثمار أموال حملة الوثائق فى بعض القنوات، وبنسب محددة بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.



ومن المقرر حضور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين، الاحتفال، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.



من ناحية أخرى، أكد «فطورى» أنه سيتم الإعلان غدا عن المؤشرات المالية المرتبطة بوثاق، مشيرا إلى أن المؤشرات تؤكد زيادة حصيلة الأقساط بنسبة %54 خلال النصف الأول من العام الحالى، فى الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، فيما بلغت نسبة النمو فى الشهور الخمس الأولى من العام المالى الجارى (2017/2018) فى الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضى 69% مقارنة بمؤشرات الفترة المقابلة من العام المالى الماضى.

وكشف عن حضور 10 شخصيات من الأسواق الخارجية ممثلين لـ 9 شركات إعادة تأمين عالمية.



وتضم القائمة كلا حبيب جالوك مدير عام «شديد رى Chedid Europe Reinsurance Brokers Ltd»، ومحمد أكوب، مدير عام «هانوفر رى لإعادة التأمين التكافلى Hannover Retakaful»، ومحمد الدشيش، مدير عام «الإماراتية لإعادة التأمين التكافلى Emrates Retakaful Ltd»، ومحمد عبد الرءوف قطب، ممثلا عن «المتحدة لوساطة التأمين United Insurance Brokers»، وسهيل بن حليمة مدير عام «مافرى Mapfre Assitance»، ويازن عطيات، ممثلا عن شركة "كونجنت لوساطة التأمين Congent Insurance Brokers Ltd"، وزهير العطوط مدير عام "أبكس لوساطة التأمين وإعادة التأمين الأردنية Apex Insurance & Reinsurance Brokers"، وفهد الحسينى، مدير عام "سعودى رى لإعادة التأمين السعودية Saudi Reinsurance Company"، ومؤمن مختار بسعودى رى لإعادة التأمين، وهارشد بريكة رئيس شركة "إنترلينك لوساطة التأمين وإعادة التأمين Interlink Insurance & Reinsurance Brokers".



ومن المقرر تكريم كلا من الدكتور محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، وعبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى سابقا، والعضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصرى السعودى، وفتحى محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة لشركة عناية مصر للرعاية الصحية، ويحيى عبد الغفار العضو المنتدب السابق لشركة "وثاق"، بالإضافة إلى محمد أكوب مدير عام «هانوافر رى» لإعادة التأمين التكافلى.





