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نقل وملاحة
النقل توقع عقد تخصيص أرض لمشروع ميناء بدر البري
الأحد 17 ديسمبر 2017 12:57 م
مشروع ميناء بدر البري
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مشروع ميناء بدر البري
محمود محسن
وقعت وزارة النقل، ومحافظة القاهرة اليوم الأحد- عقد اتفاق بشأن مشروع ساحة بدر للبرادات (ميناء بدر البري)، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 86 المنعقدة بتاريخ 23/8/2017، وتضمن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة الأرض المقام عليها المشروع بنظام نقل الأصول من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل (الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) لتطويرها إلى ميناء جاف.
وصرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأن ساحة النقل الدولية بمدينة بدر والتي تقع علي طريق القاهرة السويس، سيتم تطويرها بما يتناسب مع مكانة مصر، بهدف زيادة الصادرات، وسيستفيد من هذا التطوير الشاحنات والبرادات التي تسافر بين مصر والدول العربية.
وأضاف عرفات أن لميناء بدر البري أهمية كبيرة بالنسبة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما سيساهم في عمليات سرعة تداول الحاويات، ويساهم في زيادة الدخل القومي، لافتاً إلى أن هذا الميناء سيكون له أعمال قيمة مضافة وسيساهم في توفير فرص عمل للشباب.
النقل
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