رسميا.. مصر تواجه البرتغال وبلغاريا استعدادا للمونديال

منتخب مصر

علي المصري:



أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أنه تم الاتفاق رسمياً على إقامة مباراتين وديتين للمنتخب خلال فترة توقف الدوري، اعتبارا من 19 إلى 27 مارس 2017، حيث يلتقي مع البرتغال يوم 23 مارس، ثم بلغاريا يوم 27 من نفس الشهر، وذلك في زيورخ بسويسرا.



وأضاف لهيطة أنه يجري حالياً عمل الترتيبات اللازمة لإقامة المباراتين في إطار الاستعداد لخوض نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما جاء الفراعنة في المجموعة اﻷولي برفقة روسيا وأوروجواي والسعودية.