الصحة : ضبط 324 عبوة أنسولين مجهولة بمخزن بالدقهلية

وزارة الصحة

أحمد صبرى:



أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى إدارة التفتيش الصيدلى وبالتنسيق مع مباحث التموين، عن ضبط مخزن للأدوية غير مرخص بالدقهلية، وصيدليتين بهما أدوية مهربة ومغشوشة ومخالفة للتسعيرة الجبرية بمحافظتى الجيزة والقاهرة.



وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أنه تم ضبط مكان بمحافظة الدقهلية غير مرخص ملحق بمخزن للأدوية وبه عدد 324 عبوة دوائية من الإنسولين مجهولة المصدر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 23277 جنح قسم آول المنصورة لسنه 2017 والعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفة المضبوطة.



وأضافت زيادة أنه تم ضبط صيدلية كائنة بشارع العروبة ،الهرم، بمحافظة الجيزة ، بها 44 عبوة من البنسللين طويل المفعول مهربة، لافتة إلى أن هذه العبوات دخلت البلاد بطرق غير شرعية، ولم يتم سحب عينات منها، ولم يتم التأكد من مكوناتها ولا مدى سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الأدمى، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات.



وأشارت إلى ضبط صيدلية أخرى بمنطقة البساتين، بمحافظة القاهرة بها (76) زجاجة محلول وريدي يباع بأعلي من التسعيرة الجبرية، وكذلك عدد (32) علبة من أدوية موانع الحمل و تباع بأعلي من التسعيرة الجبرية أيضاً، حيث تم تحرير محضر رقم (30469) جنح قسم البساتين لسنة 2017 والعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفة المضبوطة.



ومن جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ماضية فى ضبط سوق الدواء من أى تجاوزات غرضها الإضرار بالمواطن والصالح العام من خلال الحملات المستمرة للتفتيش الصيدلي والرقابة المكثفة على السوق الدوائي في كافة محافظات الجمهورية، مشددا أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على أيد المخالفين والمهربين فى سوق الدواء، حرصا على سلامة وصحة المواطن المصرى.

