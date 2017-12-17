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وزيرة الهجرة تطمئن على المواطن المصري المعتدى عليه بالسعودية
الأحد 17 ديسمبر 2017 12:17 م
منيرة مكرم - وزيرة الهجرة
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منيرة مكرم - وزيرة الهجرة
ولاء البري
أجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا بالمواطن المصري "على السيد علي أحمد" المعتدى عليه في المملكة العربية السعودية.
ووردت إلى الوزارة من مصادر إعلامية، معلومات عن تعرض المواطن المصري على السيد يعمل بالرياض ويحمل إقامة عمل نظامية، لحادث اعتداء من أربع شباب نتج عنه الإصابة بأربع طعنات بسكين وقالت وزيرة الهجرة: تم التواصل مع الحالة بعد معرفة الواقعة، مساء أمس"، مشيرة إلى أن صديقه هو من تواصل معها نظرًا لسوء حالته الصحية.
وأكدت الوزيرة أنها في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين أجهزة الدولة المعنية، أجرت السفيرة نبيلة مكرم اتصالا بالسفارة المصرية بالسعودية للاطمئنان على حالة الشاب المصري، ومتابعة حقوقه، وأكد القنصل المصري بجدة أنه سيتم إرسال المستشار القانوني لزيارته بالمستشفي، كما سيقوم القنصل العام بزيارته في وقت لاحق، مؤكدة أنه تم إبلاغ النيابة لمتابعة الموقف القانوني.
وأكدت الوزيرة أنها اطمئنت على الحالة وأنها مستقرة، وأنه تم وضعه تحت الملاحظة لمدة يومين للتمكن من معرفة احتياجه لإجراء عملية جراحية أم لا. وأشارت إلى أنه كان لديه مشكلة في التأمين الصحي و تم حل المشكلة، و يعالج الآن على نفقة التأمين الصحي الخاص بالشركة التي يعمل بها.
وتمنت الوزيرة الشفاء العاجل للشاب المصري، مؤكدة استمرار متابعة الحالة الصحية للشاب والموقف القانوني للحادث.
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