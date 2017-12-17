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بورصة وشركات
جلاكسو سميثكلاين تعلن توزيعًا نقديًا 50 قرشًا للسهم
الأحد 17 ديسمبر 2017 12:15 م
جلاكسو سميثكلاين لصناعة الأدوية
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جلاكسو سميثكلاين لصناعة الأدوية
رجب عزالدين
أعلنت شركة "جلاكسو سميثكلاين"، عن توزيع نقدى بقيمة 50 قرشًا للسهم الواحد، يبدأ صرفه اعتباراً من 28 ديسمبر الجارى.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن إنتقال الحق في التوزيع لمشتري السهم، سينتهى بنهاية جلسة الإثنين 25 ديسمبر.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحولها للربح بقيمة 103.8 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية 30 يونيو الماضى، مقارنة بصافى خسارة قدرها 34.6 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016.
وأكدت الشركة فى بيان الأسبوع الماضى، أن سبب هذا التحول يعود إلى قيام الشركة الأم (جلاسكو سميث كلاين التجارية المحدودة) بتدعيم المركز المالى المنتهى 30 يونيو 2017 بمبلغ 207.9 مليون جنيه، لمجابهة ارتفاع سعر صرف صرف العملات وتعويم العملة المحلية، ومنا نتج عن ذلك من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار وتكلفة المواد الخام المستخدمة.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 661.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 570 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتنازلت الشركة الأم الإنجليزية جلاكسو المحدودة فى 9 نوفمبر، عن أرباحها بالكامل لتابعتها المصرية، بميزانية العام المنتهي في ديسمبر 2016.
جلاكسو سميثكلاين
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