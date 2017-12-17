نقابة الأطباء ترسل ملاحظاتها بشأن قانون المسئولية الطبية للنواب

انتخابات نقابة الأطباء المصرية

أحمد صبري:



أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بسبب استئناف مناقشة قانون المسئولية الطبية والمقرر مناقشته اليوم الأحد.



ونص الخطاب على ضرورة استقلال هيئة تقرير المسئولية الطبية، ومخاطر تحول هذه الهيئة المستقلة للجنة تابعة لوزارة الصحة، لما فى ذلك من عوار واضح وتعارض مصالح، حيث إن وزارة الصحة هى أكبر مقدم للخدمة الصحية فى مصر.



وأضاف الخطاب أن التبعية لوزارة الصحة كجهة تنفيذية، تنفى صفة الاستقلال والحيادية عن اللجنة، وتقترح النقابة أن تتبع "هيئة تقرير المسئولية الطبية" مكتب سيادة النائب العام.



وعليه ترجو نقابة الأطباء العمل على إعادة المداولة حول المادة الخاصة بتبعية اللجنة لوزارة الصحة.



واستكمل الخطاب الأهمية البالغة لرفع تهديد الحبس الاحتياطى فى الاتهامات الخاصة بالخطأ أو الإهمال الطبى مؤكدا أننا لم نطلب منع حبس الأطباء فيما يثبت كونه "إهمال طبى جسيم"، ولكننا نطلب طريقا علميا وموضوعيا لإثبات وجود الإهمال أو التقصير قبل توقيع العقوبة، خصوصاً أن المبررات القانونية للحبس الاحتياطى لا تتوافر فى حال اتهام الأطباء بالخطأ الطبى.



وطالب الخطاب بأهمية إضافة مادة تحدد التوصيف الوظيفى والمسئولية على كل فئة، والخطوط العلاجية الإرشادية لكل تخصص، حتى يكون هناك معيار واضح لكون الطبيب قد حاد عن الإلتزامات المهنية المفروضة عليه أم لم يحد عنها.